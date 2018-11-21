Названы топ-10 мест для приключений в 2019 году

Delfi Turgid
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Названы топ-10 мест для приключений в 2019 году
Foto: Pixabay

Эксперты по приключениям из канадской компании G Adventures попытались спрогнозировать, какие десять направлений выстрелят в 2019 году. В первой тройке оказались Япония, Узбекистан и Сенегал, пишет портал 34travel.me.

10 вариантов для приключения в 2019 году:

1. Япония в 2019 году принимает Кубок мира по регби и готовится к Летним Олимпийским играм 2020-го.

2. Узбекистан в 2018 году смягчил визовые требования, введя электронные визы для 51 страны.

3. Сенегал надеется стимулировать туризм с помощью нового аэропорта недалеко от Дакара.

4. Тайвань становится все популярнее среди путешествующих гурманов. New York Times недавно провозгласила его "самой одержимой едой страной Азии".

5. Северная Шри-Ланка десятилетиями была исключена из туристических маршрутов из-за гражданской войны, и теперь специалисты предлагают побывать там, пока он станет таким же популярным, как остальная Шри-Ланка.

6. Иордания вернула себе туристов, когда в соседнем Египте установилась стабильная обстановка.

7. Исландия испытает очередную вспышку интереса на фоне выхода последнего сезона "Игры престолов", ведь она стала одной из самых живописных площадок для съемок этого телешоу.

8. Эфиопия демонстрирует 98%-й рост потока туристов за последние 12 месяцев. Немалую роль в формировании позитивного имиджа страны сыграло заявление премьер-министра о том, что половину кресел в правительстве займут женщины.

9. Италия в мае 2019 года отметит 500-летие со дня смерти Леонардо да Винчи: по всей стране пройдет множество праздничных мероприятий.

10. Патагония в июле привлечет охотников за солнечным затмением.

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Delfi Turgid

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