Не Ибицей единой: Лучшие Балеарские острова для каждого "типа" путешественника

У восточного побережья Испании расположен небольшой архипелаг — Балеарские острова. Услышав такие названия, как Майорка, Менорка, Ибица и Форментера, вы вряд ли будете ожидать от них многого. Журнал Rough Guides решил разрушить стереотипы и рассказывает о четырех островах с прекрасной природой, ослепительными пляжами и историческими городами.

Свой остров найдется и для любителей позагорать, и для тех, кто занимается дайвингом, и для любителей прогулок по нетронутым пляжам, и для ценителей культуры и архитектуры.

Для любителей природы и спокойных путешественников: Форментера





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Это один из лучших Балеарских островов для ценителей тишины и покоя. Он гораздо менее посещаем и развит, чем его старшая сестра Ибица, и ему удалось сохранить тихую и спокойную атмосферу. Любители природы должны поставить этот остров на первое место в своем списке, потому что его берега усеяны белоснежными песчаными пляжами, кристально чистое синее море идеально подходит для плавания, сноркелинга или дайвинга, а на соляных озерах обитают фламинго.

"Покой" — это стандартная настройка Форментеры, поэтому путешественники, которым не по душе суетливый, пульсирующий темп Ибицы, будут чувствовать себя здесь как дома. В 60-е и 70-е годы остров стал чем-то вроде центра притяжения для хиппи, и здесь до сих пор живет чувство свободы. На Форментере много ремесленных рынков, в том числе освещаемый фонарями рынок поселка Эль-Пилар-де-ла-Мола, расположенный в самой высокой точке острове, поэтому поездка туда гарантирует и великолепные виды.