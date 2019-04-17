Не может быть! 7 городов, в существование которых невозможно поверить

Даже если кому-то кажется, что он живет в самом красивом, необычном, интересном или поразительном городе, то это ему только кажется. Потому что на планете есть города, в существование которых просто невозможно поверить — что, впрочем, не мешает им существовать, а людям в них жить. Вот семь наиболее интересных из них.