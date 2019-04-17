Не может быть! 7 городов, в существование которых невозможно поверить

Delfi Turgid
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2. Самый синий город в мире
Не может быть! 7 городов, в существование которых невозможно поверить
Foto: Shutterstock

Даже если кому-то кажется, что он живет в самом красивом, необычном, интересном или поразительном городе, то это ему только кажется. Потому что на планете есть города, в существование которых просто невозможно поверить — что, впрочем, не мешает им существовать, а людям в них жить. Вот семь наиболее интересных из них.

1. Кладбище, на котором живут 10 тысяч человек

Не может быть! 7 городов, в существование которых невозможно поверить
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Северное кладбище Манилы на Филиппинах — не просто кладбище, а небольшой жилой городок, в котором постоянно проживает порядка 10 тысяч человек. Живут они там просто потому, что больше негде, а на кладбище есть склепы, в которых можно укрыться от непогоды и спрятать свое добро. Люди там настолько обжились, что даже организовали магазины и рестораны, а пара-тройка взяток кому надо — и кое-где на кладбище даже есть электричество. Многие обитатели этого города тут же и работают — присматривают за небольшую плату за могилами, а их дети носят гробы на похоронных процессиях.


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2. Самый синий город в мире

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Delfi Turgid

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