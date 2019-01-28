Не только Куинджи. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены

В минувшее воскресенье из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве на глазах у многочисленных посетителей была украдена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Оценочная стоимость полотна составляет миллион долларов и, к счастью, картина уже была обнаружена в целости и сохранности. Впрочем, это не елинственный случай, когда в мире пытаются украсть то или иное произведение искусства. Портал DELFI решил напомнить, какие дорогостоящие предметы искусства преступники еще пытались украсть.