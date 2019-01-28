Не только Куинджи. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены

В минувшее воскресенье из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве на глазах у многочисленных посетителей была украдена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Оценочная стоимость полотна составляет миллион долларов и, к счастью, картина уже была обнаружена в целости и сохранности. Впрочем, это не елинственный случай, когда в мире пытаются украсть то или иное произведение искусства. Портал DELFI решил напомнить, какие дорогостоящие предметы искусства преступники еще пытались украсть.
"Мона Лиза" да Винчи
Слышали об этой краже? Скорее всего, да, учитывая извесноть картины. Преступник Винченцо Перуджа был разнорабочим в Лувре, где была выставлена картина. В 1911 году он спрятался в шкафу, дождался закрытия музея и затем унес ее с помощью двух пособников. Картину обнаружили и вернули в Лувр в 1913 году после того, как Перуджа пытался продать ее директору галереи Уффици. Эта картина возглавляет список самых дорогих краж, поскольку ее стоимость составляет по меньшей мере 2 миллиарда долларов.