Не только плов: Топ-5 причин посетить Узбекистан

Delfi Turgid
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2. Советское наследие
Не только плов: Топ-5 причин посетить Узбекистан
Foto: Shutterstock

Волшебные города Шелкового пути, грандиозные песчаные просторы и отпечатки советского прошлого — у Узбекистана все это есть. Чем манит туристов эта страна, подробнее рассказывает журнал Wanderlust.

1. Города Великого шелкового пути

У вас нет времени, чтобы проследовать по легендарному Шелковому пути от Турции до Китая? Не расстраивайтесь. Узбекистан предлагает возможность увидеть лучшую часть этого знаменитого торгового маршрута даже в ходе короткого визита.

Не только плов: Топ-5 причин посетить Узбекистан
Foto: Shutterstock

В этой стране расположены одни из самых знаковых достопримечательностей Шелкового пути, включая три великих города Шелкового пути — Хиву, Бухару и Самарканд. Здесь вы сможете увидеть одни из лучших в мире образцов исламской архитектуры, которые тщательно восстановили, и получить реальное представление о том, какой была жизнь, когда эти города являлись центрами международной торговли.

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2. Советское наследие

Source info

Delfi Turgid

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