Не только "Волчье логово": гигантские шлюзы и база нацистов в 8 часах езды от Риги

Живописные леса вокруг Мазурских озер на территории бывшей Восточной Пруссии хранят свидетельства о годах, когда нацисты были у власти. Среди них — гигантские шлюзы с нацистским орлом и бункеры, где замышлялось покушение на Гитлера. Журналист Delfi Ансис Иванс посетил исторические места и узнал много интересного (полный текст).

Любителям истории хорошо известно расположенное в лесу под городом Кентшином "Волчье логово" — бывший комплекс Верховного командования Вооруженными силами нацистской Германии. Главная ставка Адольфа Гитлера, откуда фюрер более двух лет руководил боевыми действиями на Восточном фронте.

Всего в 20 км на северо-восток леса скрывают не такой популярный, но не менее впечатляющий объект — гигантские шлюзы с нацистским орлом. Шлюзы Лешнево Гурне — часть незавершенного канала, который должен был соединить Мазурские озера с Балтийским морем. Строительство началось в 1911 году: из 50 прорытых километров, 20 находятся на территории современной Польши, остальные — в Калининградской области.

Чтобы одолеть перепад воды между Мазурским озерами и рекой Лавой — 111 м, построили 10 больших шлюзов, пять из которых — в Польше. Строительство прервала Первая мировая война и последующий экономический кризис. Прийдя к власти, нацисты продолжили работы в обстановке секретности. Если бы строительство успели закончить, по водной артерии могли бы курсировать 250-тонные баржи с каменным углем, минеральными удобрениями, сельхозяйственными продуктами, а также солдатами и оружием. Но канал так и не завершили.

Легенда о подводной лодке



По местному преданию, в бетон над шлюзом был вставлен металлический нацистский орел со свастикой в когтях, который после разгрома Германии снимали и уронили там же, в канал. С прошлым канала связана еще одна легенда, правдивость которой вызывает сомнение. Якобы вдоль него в море транспортировали подводные лодки с секретного завода у озера Мамры.

На самом деле, скрытый в лесу комплекс вверх по каналу никаким заводом не был, в нем находился хорошо охраняемый военный штаб Вермахта "Анна": 250 строений, в том числе 30 бункеров. Здесь находились 40 генералов, 1500 офицеров и солдат. Во время войны комплекс много раз посещал Адольф Гитлер, однажды — вместе с итальянским диктатором Бенито Мусолини.



Именно в штабе "Анна" генералы планировали неудавшееся покушение на Гитлера 20 июля 1944 года — взрыв в находящемся неподалеку комплексе "Волчье логово".

После войны в "Анне" пытались найти "Янтарную комнату", последний раз поиски проводились в 2016-2017-м годах. Безуспешно. Любителей истории и туризма Мамерки привлекают тем, что эти бункеры сохранились лучше всех на территории Польши — нацисты покидали убежище в спешке и не успели ничего разрушить.

В отличие от бункера "Анна", ставку Гитлера "Волчье логово" взорвали накануне прихода советских войск 25 января 1945 года. Впрочем, не до конца.

Информация: нацистские шлюзы можно осмотреть бесплатно. Посещение "Волчьего логова" стоит около 3,50 евро. Территория гитлеровского штаба гораздо шире огражденного комплекса, на обратном пути часть зданий и укрытий можно осмотреть бесплатно. Большая часть бункеров в Мамерки доступна для осмотра бесплатно. 3,50 евро надо платить лишь за осмотр экспозиции.