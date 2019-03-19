Не в службу, а в дружбу: Топ-10 стран, не имеющих собственной армии

Delfi Turgid
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9. Палау
Не в службу, а в дружбу: Топ-10 стран, не имеющих собственной армии
Foto: LETA

Многие люди уверены, что в любой уважающей себя стране, как бы мала она ни была, должна быть своя армия. А если завтра война, а мы не готовы? А если стихийное бедствие? Ведь солдат, людей подневольных, но молодых и выносливых, всегда удобно привлекать к решению самых разных проблем, не обязательно связанных с армией.

Однако в мире все равно есть страны, собственной армии не имеющие. Японии в списке нет, потому что по факту Япония все же обладает вооруженными силами, пусть и называются они Силами самообороны и на них наложен ряд ограничений. Мы же представляем топ-10 стран, в которых армии нет в принципе. Хотя в некоторых она некогда была.

10. Маршалловы острова


Единственной структурой, применяющей силу с самого момента основания государства, является полиция. Еще есть береговая охрана, в распоряжении которой один патрульный катер. В случае вооруженного конфликта с неким агрессором, защищать Маршалловы острова в соответствии с Договором о свободной ассоциации будут США.


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9. Палау

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Delfi Turgid

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