Неожиданная находка: в Вильнюсе археологи нашли фундамент мистического храма

Delfi Turgid
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Неожиданная находка: в Вильнюсе археологи нашли фундамент мистического храма
Foto: © LRT / Eimantas Genys
rus.delfi.lt

В Вильнюсе археологи обнаружили фундамент храма, о котором до сих пор ничего не было известно.

Археолог Юстинас Рачас сказал, что фундамент деревянного реформатского храма был обнаружен в столичном Реформатском сквере, где сейчас проводят археологические раскопки.

"Мы предполагаем, что обнаружены остатки реформатской церкви, построенной в 16 веке. Это была полумистическая церковь, поскольку никто точно не мог сказать, где она находилась. Во время археологических раскопок в сквере мы нашли остатки храма, предполагаем, что это именно эта церковь", - сказал Рачас.

На вопрос, в каком именно месте нашли фундамент, он сказал, что в северо-западной части сквера, ближе к улицам Театро и Калинауско, в дальней части сквера.

Археолог сказал, что в письменных источниках сказано, что деревянная церковь сгорела, позже вместо нее построили нынешний реформатский храм на ул. Пилимо.

"Мы нашли фундамент, предполагаем, именно того времени, что и упомянутая в источниках церковь - примитивный, из камней, без раствора, с глиной. Для археологов - это ценная находка", - сказал Рачас.

По мнению собеседника, находка повлияет на работы по приведению в порядок сквера. "Быть может проектировщики решат как-то отметить это место или по крайней мере на стендах указать, что здесь была такая постройка", - сказал археолог.

Вильнюсская мэрия указала, что археологические раскопки в сквере завершатся 30 ноября, по их результатам будут приняты соответствующие решения.

Раскопки помогут выявить настоящее местонахождение бывшего забора вокруг кладбища, часовен Шретеров и Вингольдов, место, где было здание консистории и деревянная реформатская церковь (XVI-XVII вв.).

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Delfi Turgid

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