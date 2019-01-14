Ничего себе булыжничек: Эль Пеньон де Гуатапе (ФОТО)

La Piedra Del Peñol или по-испански "Скала Гуатапе", известная также как Камень Эль Пеньон или просто Ла Пьедра – это массивная скала, расположенная неподалеку от города Гуатапе в Колумбии.

Скала, весом в десять миллионов тонн, поднимается над землей на высоту более двухсот метров. По сути же эта скала – просто камень. Совершенно огромный, но самый обыкновенный камень, который, наверное, обронил какой-нибудь гигант, пытавшийся построить себе неподалеку дом или вымостить дорогу. На полях местных фермеров часто попадаются похожие камни, правда, они в сотни раз меньше и легче этого "отца всех булыжников".

Скала Гуатапе практически полностью гладкая, словно яйцо, и лишь в одном месте ее – с самого верха и до основания – пересекает трещина. Именно с ее помощью (вставляя опоры в более мелкие расщелины) в 1954 году три отважных скалолаза поднялись на вершину "камня". Подъем занял пять дней, но открывшиеся с вершины горы виды стоили всех затраченных на это усилий. Позже на месте первого подъема была построена лестница. Она состоит из 649 ступеней и выглядит как гигантский шов, не дающий скале разойтись.

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Эль Пеньон де Гуатапе расположена неподалеку от границы двух городов – Гуатапе и Эль Пеньон, причем каждый из них вот уже долгие годы пытается заявить свои права на гигантскую каменюгу. Однажды жители Гуатапе решили воспользоваться кардинальным методом решения спора о собственности горы и написать на ней огромными буквами название собственного города. Жителям Эль Пеньона потребовалось не слишком много времени, чтобы заметить происходящее и собрать огромную толпу возмущенных мужчин и женщин, которые стали активно мешать своим соседям из Гуатапе. В итоге энтузиасты смогли написать лишь первые полторы буквы, которые все еще можно увидеть на одной из сторон скалы.

Наверху же спорного камня оборудовали смотровую площадку, которая пользуется известной популярностью среди туристов, а также обустроили несколько киосков с сувенирами. Желающие выпить бутылочки пива и закусить чипсами на высоте 200 метров так же не останутся неудовлетворенными, однако помните – вам же еще спускаться, а лифта здесь, как вы понимаете, не предусмотрено.