Ноева гробница, местный Мачу-Пикчу и ханские дворцы: 6 лучших мест в Азербайджане за пределами Баку

Delfi Turgid
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2. Гробница Ноя
Ноева гробница, местный Мачу-Пикчу и ханские дворцы: 6 лучших мест в Азербайджане за пределами Баку
Foto: Shutterstock

Азербайджан, который также называют "огненной землей", известен своей "горящей горой", грязевыми вулканами и ослепительной архитектурой 21-го века, включающей трио 30-этажных небоскребов в форме пламени в Баку. Но в этой стране есть еще много красивых мест и достопримечательностей, пишет журнал Wanderlust.

1. Дворец шекинских ханов


Трудно себе представить более восхитительный кавказский город, чем Шеки. Укрытый в лесистых предгорьях Большого Кавказа, он не только находится на одной из веток легендарного Шелкового пути, но и много веков производит прекрасный шелк.

Ноева гробница, местный Мачу-Пикчу и ханские дворцы: 6 лучших мест в Азербайджане за пределами Баку
Foto: Shutterstock

Здесь вы можете заглянуть в настоящий древний караван-сарай, когда-то использовавшийся торговцами шелком, или даже остановиться в одной из атмосферных комнат без излишеств. А на полях к юго-востоку от города находится главное место проведения човгана — традиционной азербайджанской конно-спортивной игры, своего рода жесткого поло.

За огромными каменными стенами бывшей цитадели 18-го века находится покрытый росписью дворец Челеби-хана (правил в 1743-1755 гг.). Это главная туристическая достопримечательность старинного города Шеки. Но мало кто знает, что неподалеку от него есть второй, более древний дворец — Ксан-Эви. Он гораздо менее посещаем и в нем есть фрески.


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2. Гробница Ноя

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Delfi Turgid

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