Нотр-Дам-де-Пари и четыре других ужасных пожара объектов культуры и религии

Вести Экономика | Delfi Turgid
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Пожар в Школе искусств Глазго
Нотр-Дам-де-Пари и четыре других ужасных пожара объектов культуры и религии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, обрушился шпиль собора, пламенем оказалась объята несущая конструкция, однако обрушения фасада и двух башен удалось предотвратить.

Развитие пожара объясняется тем, что в базилике шли реставрационные работы, которые считаются одной из возможных причин возгорания. По этой причине здание было окружено строительными лесами.

В борьбе с огнем были задействованы более 400 пожарных, при этом от применения авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания.

Впрочем, пожар в соборе Парижской Богоматери - не единственный случай, когда горели (и иногда даже полностью сгорали) культурные и религиозные объекты. Вот еще четыре случая пожаров, во время которых пострадали исторические здания.

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Пожар в Школе искусств Глазго

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