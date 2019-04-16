Нотр-Дам-де-Пари и четыре других ужасных пожара объектов культуры и религии

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, обрушился шпиль собора, пламенем оказалась объята несущая конструкция, однако обрушения фасада и двух башен удалось предотвратить.

Развитие пожара объясняется тем, что в базилике шли реставрационные работы, которые считаются одной из возможных причин возгорания. По этой причине здание было окружено строительными лесами.

В борьбе с огнем были задействованы более 400 пожарных, при этом от применения авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания.

Впрочем, пожар в соборе Парижской Богоматери - не единственный случай, когда горели (и иногда даже полностью сгорали) культурные и религиозные объекты. Вот еще четыре случая пожаров, во время которых пострадали исторические здания.