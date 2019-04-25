Нотр-Дам не одинок: Пять знаменитых церквей Европы, которые страдали от пожаров

Сильный пожар в одной из самых известных церквей в мире — соборе Парижской Богоматери — потряс весь мир. Этот почти 800-летний памятник архитектуры является одним из символов Парижа. Однако такая же участь постигала многие древние церкви, а затем они возрождались. Особенно разрушительные пожары бушевали в средневековых городах. Конечно, обе мировые войны также имели разрушительные последствия. DELFI Tūrismagids приводит несколько ярких примеров, когда знаменитые европейские церкви были разрушены огнем, а затем восстановлены.
Дрезденская церковь Богородицы
Дрезден всегда был немецким центром искусства и образования, в котором сконцентрированы чудесные жемчужины архитектуры — Цвингер, Дрезденская опера и церковь Богородицы с одним из крупнейших куполов в Европе.
Эта впечатляющая лютеранская церковь в стиле барокко была построена в 1726—1743 годах. Во время Второй мировой войны Дрезден сильно пострадал от бомбардировок. В феврале 1945 года эта церковь была полностью разрушена.
После войны немцы восстановили многие свои архитектурные памятники по сохранившимся эскизам, фотографиям и чертежам. Восстановление здания церкви Богородицы начали в 1996 году и завершили в 2005 году. В светлом фасаде можно заметить и использовавшиеся при восстановлении оригинальные камни, которые выделяются темными пятнами.
Сегодня это не только храм, но и концертный зал. Рядом с церковью находится деревянная колоколенка с единственным уцелевшим колоколом прежней церкви.
- 1. Храм Святого Семейства в Барселоне
- 2. Собор Святого Павла в Лондоне
- 3. Собор Святого Стефана в Вене
- 4. Церковь Святого Петра в Риге
TagsАвстрия Великобритания Германия Испания Латвия Рига
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.