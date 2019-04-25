Нотр-Дам не одинок: Пять знаменитых церквей Европы, которые страдали от пожаров



Дрезден всегда был немецким центром искусства и образования, в котором сконцентрированы чудесные жемчужины архитектуры — Цвингер, Дрезденская опера и церковь Богородицы с одним из крупнейших куполов в Европе.

Эта впечатляющая лютеранская церковь в стиле барокко была построена в 1726—1743 годах. Во время Второй мировой войны Дрезден сильно пострадал от бомбардировок. В феврале 1945 года эта церковь была полностью разрушена.

После войны немцы восстановили многие свои архитектурные памятники по сохранившимся эскизам, фотографиям и чертежам. Восстановление здания церкви Богородицы начали в 1996 году и завершили в 2005 году. В светлом фасаде можно заметить и использовавшиеся при восстановлении оригинальные камни, которые выделяются темными пятнами.

Сегодня это не только храм, но и концертный зал. Рядом с церковью находится деревянная колоколенка с единственным уцелевшим колоколом прежней церкви.