Ну и что, что не лето: четыре способа провести в Санкт-Петербурге время зимой

Санкт-Петербург – город, который не оставит равнодушным никого из своих посетителей. Наслаждаться красотами северной столицей не помешает и хмурая погода в конце осени, ведь характерное для осени и начала зимы темное небо только придаст городу дополнительный шарм. Международное предприятие пассажирских перевозок Lux Express предлагает несколько мест, увидеть которые стоит и в холодную погоду.

Возможность посмотреть исторические театры

Прохладная и хмурая погода – отличная причина посетить театры Санкт-Петербурга.

Например, старейший музыкальный театр России – Мариинский театр – привлечет ценителей искусства и культуры, которым ближе всего опера и балет. Этот театр славится не только репертуаром, но и великолепными помещениями. При посещении спектакля обязательно надо обратить внимание на занавес, созданный в 1914 году по эскизам театрального художника Александра Головина и повторяющий рисунок шлейфа платья императрицы Марии Александровны.

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В свою очередь тем, кто захочет побывать в старейшем национальном театре России, на сцене которого были поставлены почти все крупнейшие произведения русской классики, понравится Александровский театр. Несколько иную атмосферу послереволюционных перемен можно почувствовать в Большом драматическом театре имени Товстоногова – он был создан для эпических постановок, героических трагедий, романтических драм и актуальных во все времена комедий.

Под защитой статуй императоров

Назло холодным северным ветрам, также стоит совершить прогулку по живописным улицам Петербурга, вдохновлявшим многих писателей и поэтов. Поздняя осень – это время, когда еще можно успеть увидеть, как поднимают мосты, а потом насладиться горячим чаем в уютном городское кафе.

Foto: Vida Press

Обязательно надо обратить внимание на замечательные памятники. Например, памятник Николаю I, расположенный прямо напротив Исаакиевского собора. Он немного помпезный, но, несомненно, особенный, ведь памятник высотой 16 метров – одна из редких скульптур, имеющих всего две точки опоры, – конь, на котором сидит император, стоит только на задних ногах. Вокруг памятника расположены четыре аллегорические фигуры – Мудрость, Сила, Вера и Правосудие. В них можно узнать жену Николая I Александру и его дочерей – Марию, Ольгу и Александру.

Неподалеку от него находится названный Медным всадником памятник Петру I, который в действительности отлит из бронзы. Он установлен на похожей на волну скале, символизирующей заслуги Петра I по расширению территории России до моря. Легенда гласит, что в качестве постамента был использован гром-камень, в который якобы ударила молния.

Почувствовать мир искусства

Погрузиться в мир искусства в Петербурге очень легко – это можно сделать и в роскошном Эрмитаже, экспозиция которого расположена более чем в 350 залах, где выставлены классические и современные произведения искусства. Это также замечательная возможность оценить сказочную резиденцию династии Романовых или Зимний дворец.

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Между тем поклонники современного искусства обязательно должны посетить самый крупный частный художественный музей России – "Эрарта". Он был основан в 2010 году, и в его коллекцию вошли произведения русских художников, созданные в конце 20-го и начале 21-го века. Более 2300 работ создали 170 художников из разных регионов этой большой страны.

По-другому взглянуть на богатую российскую историю поможет фарфор – для этого достаточно посетить музей фарфорового завода, один из старейших в Санкт-Петербурге, основанный в 1844 году.

Мистика монастырей и соборов

Санкт-Петербург – одно из лучших мест для знакомства с архитектурой церквей, соборов и монастырей и историческим мистицизмом.

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Например, в соборе Преображения Господня можно увидеть образ Спаса Нерукотворного, возле которого молился сам Петр I. Прочувствовать гений архитектора Бартоломео Растрелли можно в роскошном Смольном монастыре – там находился институт благородных девиц, основанный Екатериной II в 1764 году, в котором получила образование значительная часть представителей российской аристократии. Стоит увидеть и красочный храм Спаса на Крови, построенный на месте покушения на Александра II, который изнутри почти полностью покрыт мозаикой. Ни одного путешественника не оставит равнодушным и расположенный неподалеку Исаакиевский собор, который украшают 24 фигуры ангелов.