Объявлена стоимость билета на первый круизный лайнер только для взрослых

Delfi Turgid
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Объявлена стоимость билета на первый круизный лайнер только для взрослых
Foto: Publicitātes attēli
Lenta.ru

Американская круизная компания Virgin Voyages начала продажу билетов на первый круизный лайнер для взрослых. Стоимость путешествия варьируется от 1200 до 4100 долларов в зависимости от количества ночей и маршрута. Об этом сообщает Fox News.

Корабль Scarlet Lady отправится в первое плавание в апреле 2020 года из Майами. Маршруты на четыре и пять ночей будут включать остановки в Гаване (Куба), Коста-Майе (Мексика) и Пуэрто-Плате (Доминиканская Республика).

На борту будет представлено более 20 ресторанов, бесплатные групповые фитнес-занятия, бесплатный Wi-Fi и бесплатные базовые напитки (газировка, чай, кофе и вода). Помимо этого, каждая из 1330 кают оснащена кастомизированной кроватью, которая может трансформироваться в диван, и системой освещения, подстраивающейся под время суток.

"Я мечтал о собственной круизной компании с тех пор, как мне исполнилось 20. Мы продумали каждую деталь, так что Virgin подорвет индустрию туризма", — поделился основатель компании Ричард Бренсон.

В июне 2018 года отдых на лайнере Royal Carribean, совершавшем круиз по Средиземному морю, вышел из-под контроля и превратился в пятидневную вакханалию. Судно с 2,5 тысячами пассажиров должно было посетить Канны, Ибицу и Пальму. Однако вечеринки на борту были настолько безумными, что некоторые пассажиры сошли на берег раньше.

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Delfi Turgid

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