Один в лесу. 9 вещей, которые нельзя есть даже если вы умираете с голоду

Delfi Turgid
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Стоячая вода
Один в лесу. 9 вещей, которые нельзя есть даже если вы умираете с голоду
Foto: Shutterstock

Мы часто слышим, что в безлюдной глуши не так уж и сложно выжить — можно питаться ягодами, грибами, кореньями, ловить животных, рыбу и даже насекомых. Но не все дары природы одинаково полезны, поскольку ядовитые растения и животные встречаются так же часто, как и неядовитые. Эксперты из How Stuff Works рассказывают о самом опасном подножном корме.

Грибы

В природе растет великое множество съедобных грибов, и если вы не миколог (специалист по грибам), то лучше не рисковать. Ведь даже если вы неплохо разбираетесь в грибах, всегда есть риск ошибиться, поскольку многие ядовитые грибы с виду практически неотличимы от съедобных.

Один в лесу. 9 вещей, которые нельзя есть даже если вы умираете с голоду
Foto: Pixabay

Например, у лисичек есть ядовитые двойники — ложные лисички. Они отличаются более яркой окраской красновато-оранжевого или желто-оранжевого цвета, и из надлома гриба выделяется белый сок.

С помощью излома часто можно определить безвредность гриба — например у белого гриба излом всегда остается белым, а у желчного и сатанинского грибов мякоть сразу розовеет или становится лиловой.

Чтобы выжить в дикой природе, следуйте совету опытных грибников — если вы не уверены, то не берите гриб. Лучше поголодать, чем самому стать кормом для грибов.

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Стоячая вода

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Delfi Turgid

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