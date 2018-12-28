От 14 до 4444 ступеней: лестницы, с которых открываются захватывающие виды

Чтобы оценить всю красоту пейзажа, иногда приходится подняться повыше. Лестницы ведут любознательного путешественника к впечатляющим видам, но их длина может быть очень разной, пишет Tūrismagids. В мире есть лестницы, напоминающие произведения искусства. А есть и такие лестницы, от которых душа уходит в пятки.