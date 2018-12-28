От 14 до 4444 ступеней: лестницы, с которых открываются захватывающие виды

Чтобы оценить всю красоту пейзажа, иногда приходится подняться повыше. Лестницы ведут любознательного путешественника к впечатляющим видам, но их длина может быть очень разной, пишет Tūrismagids. В мире есть лестницы, напоминающие произведения искусства. А есть и такие лестницы, от которых душа уходит в пятки.
Если вас заинтересует какая-нибудь из упомянутых далее лестниц, то учтите, что восхождение по ней будет не легкой прогулкой — вам придется преодолеть довольно сложный путь, поэтому трезво оцените свою физическую подготовку.
- 1. Путь в небо – лестница в Австрии, соединяющая два горных пика
- 2. Лестница в Норвегии, которая насчитывает 4444 ступеньки
- 3. Скала в Колумбии, на которую можно подняться по лестнице из 649 ступеней
- 4. Лестница в никуда: место в Австрийских Альпах, с которого открывается прекрасная панорама
- 5. ФОТО: Самые опасные лестницы в мире
- 6. Лестница, ведущая на крышу знаменитого Миланского собора
- 7. Самые красивые лестницы в мире