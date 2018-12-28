От 14 до 4444 ступеней: лестницы, с которых открываются захватывающие виды

Delfi Turgid
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Путь в небо – лестница в Австрии, соединяющая два горных пика
От 14 до 4444 ступеней: лестницы, с которых открываются захватывающие виды
Foto: Shutterstock

Чтобы оценить всю красоту пейзажа, иногда приходится подняться повыше. Лестницы ведут любознательного путешественника к впечатляющим видам, но их длина может быть очень разной, пишет Tūrismagids. В мире есть лестницы, напоминающие произведения искусства. А есть и такие лестницы, от которых душа уходит в пятки.

Если вас заинтересует какая-нибудь из упомянутых далее лестниц, то учтите, что восхождение по ней будет не легкой прогулкой — вам придется преодолеть довольно сложный путь, поэтому трезво оцените свою физическую подготовку.

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Путь в небо – лестница в Австрии, соединяющая два горных пика

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Delfi Turgid

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