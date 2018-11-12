Отдых как в Эдеме: Топ-5 лучших итальянских озер (с точки зрения итальянца)

Delfi Turgid
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Гарда
Отдых как в Эдеме: Топ-5 лучших итальянских озер (с точки зрения итальянца)
Foto: Shutterstock

Италия — это не только море и солнце, это еще и прекрасные озера и… да, верно — солнце. Вот пять самых красивых и заслуживающих внимания путешественника озер. Причем не с нашей точки зрения, а с точки зрения инсайдера, живущего в стране.

Комо

Отдых как в Эдеме: Топ-5 лучших итальянских озер (с точки зрения итальянца)
Foto: Shutterstock

Озеро Комо, окруженное горами, любимо как простыми итальянцами, так и звездами. Живописные берега украшены разнообразными вилами, но это вовсе не портит пейзаж, скорее наоборот. Озеро расположено всего в 40 километрах от Милана, так что добраться до него не составит никакого труда. На берегу несколько живописных итальянских городков (включая, собственно, Комо) и даже если вы не остановились в Милане, в окрестностях самого озера всегда можно найти пару-тройку отелей.

1 5
Гарда

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Delfi Turgid

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