Отдых как в Эдеме: Топ-5 лучших итальянских озер (с точки зрения итальянца)

Италия — это не только море и солнце, это еще и прекрасные озера и… да, верно — солнце. Вот пять самых красивых и заслуживающих внимания путешественника озер. Причем не с нашей точки зрения, а с точки зрения инсайдера, живущего в стране.

Комо Foto: Shutterstock Озеро Комо, окруженное горами, любимо как простыми итальянцами, так и звездами. Живописные берега украшены разнообразными вилами, но это вовсе не портит пейзаж, скорее наоборот. Озеро расположено всего в 40 километрах от Милана, так что добраться до него не составит никакого труда. На берегу несколько живописных итальянских городков (включая, собственно, Комо) и даже если вы не остановились в Милане, в окрестностях самого озера всегда можно найти пару-тройку отелей. 1. Гарда

Гарда 2. Изео

Изео 3. Лаго-Маджоре

Лаго-Маджоре 4. Орта