Отдых по-королевски: крепости и замки, ставшие гостиницами

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 5
Ирландия
Отдых по-королевски: крепости и замки, ставшие гостиницами
Foto: Shutterstock

Если вы хотите переместиться в далекое прошлое Европы и ощутить дух тех времен, то отправляйтесь в древние замки и крепости, хранящие много интересных историй. Причем в некоторых из них можно и переночевать. Tūrismagids проводит экскурсию по пяти роскошным гостиницам, оборудованным в исторических зданиях.

Англия

Отдых по-королевски: крепости и замки, ставшие гостиницами
Foto: Shutterstock

Начнем с замка в Англии. Возможно, сами англичане не слишком романтичны, чего нельзя сказать об их замках. Первые здания в Суинтон-парке начали строить в 17-м веке, и с тех пор многое изменилось. Сейчас главное здание парка — замок — превратилось в красивую гостиницу с 32 апартаментами люкс под названием Swinton Estate.

Постояльцы этого замка-отеля могут почувствовать себя богатыми аристократами: башни, длинные коридоры, могучая лестница и многочисленные спальни, – все это как путешествие во времени. Комнаты оформлены в английском стиле, из их окон открывается красивый вид на парк.

Гости могут остановиться в различных номерах с тематическим интерьером и названиями — графские, герцогские, баронские и рыцарские апартаменты. Переночевать можно не только в самом замке, но и в соседнем коттедже или деревянных домиках. Больше информации об этом отеле найдете здесь.

1 5
Ирландия

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Посторонним вход запрещен: 10 невероятных мест в мире, закрытых для посетителей

Посторонним вход запрещен: 10 невероятных мест в мире, закрытых для посетителей

Наедине с Санта-Клаусом: 9 идеальных рождественских городов Европы без толп людей

Наедине с Санта-Клаусом: 9 идеальных рождественских городов Европы без толп людей

Башни, стены и роскошные виды: Топ-15 европейских замков, открытых для посетителей

Башни, стены и роскошные виды: Топ-15 европейских замков, открытых для посетителей

Рижские маршруты

История Закюсалы: тихий оазис, где когда-то бушевал "красный террор"
Отдых по-королевски: крепости и замки, ставшие гостиницами

Отдых по-королевски: крепости и замки, ставшие гостиницами

ФОТО, ВИДЕО. Апокалипсис сегодня: В Китае стена из песка полностью поглотила город

ФОТО, ВИДЕО. Апокалипсис сегодня: В Китае стена из песка полностью поглотила город

Магические ФОТО: В Литве проходит фестиваль

Магические ФОТО: В Литве проходит фестиваль "Большие китайские латерны" (1)

Лыжи, ярмарки и колокол любви. Что делать в Словении на новогодние праздники

Лыжи, ярмарки и колокол любви. Что делать в Словении на новогодние праздники

Пилот раскрыл правду о ночной посадке самолетов

Пилот раскрыл правду о ночной посадке самолетов (4)

подробнее
Пилот раскрыл правду о ночной посадке самолетов

Пилот раскрыл правду о ночной посадке самолетов (4)

Отдых по-королевски: крепости и замки, ставшие гостиницами

Отдых по-королевски: крепости и замки, ставшие гостиницами

ФОТО, ВИДЕО. Апокалипсис сегодня: В Китае стена из песка полностью поглотила город

ФОТО, ВИДЕО. Апокалипсис сегодня: В Китае стена из песка полностью поглотила город

Магические ФОТО: В Литве проходит фестиваль

Магические ФОТО: В Литве проходит фестиваль "Большие китайские латерны" (1)

ФОТО. 50-метровый розовый храм с драконом. Что за монахи в нем живут?

ФОТО. 50-метровый розовый храм с драконом. Что за монахи в нем живут?

подробнее