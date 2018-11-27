Отдых по-королевски: крепости и замки, ставшие гостиницами

Если вы хотите переместиться в далекое прошлое Европы и ощутить дух тех времен, то отправляйтесь в древние замки и крепости, хранящие много интересных историй. Причем в некоторых из них можно и переночевать. Tūrismagids проводит экскурсию по пяти роскошным гостиницам, оборудованным в исторических зданиях.

Англия

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Начнем с замка в Англии. Возможно, сами англичане не слишком романтичны, чего нельзя сказать об их замках. Первые здания в Суинтон-парке начали строить в 17-м веке, и с тех пор многое изменилось. Сейчас главное здание парка — замок — превратилось в красивую гостиницу с 32 апартаментами люкс под названием Swinton Estate.

Постояльцы этого замка-отеля могут почувствовать себя богатыми аристократами: башни, длинные коридоры, могучая лестница и многочисленные спальни, – все это как путешествие во времени. Комнаты оформлены в английском стиле, из их окон открывается красивый вид на парк.

Гости могут остановиться в различных номерах с тематическим интерьером и названиями — графские, герцогские, баронские и рыцарские апартаменты. Переночевать можно не только в самом замке, но и в соседнем коттедже или деревянных домиках. Больше информации об этом отеле найдете здесь.