Отдых по системе "все включено" в Турции может подорожать из-за нового налога на алкоголь

В Турции с 1 января 2019 года резко подорожали алкогольные напитки, поскольку акцизный сбор на этот вид продукции увеличен на 13,48 процента. Это отразится на стоимости отдыха в бюджетных отелях системы All Inclusive, пишет портал Lenta.ru.

Правительственная мера распространяется как на слабоалкогольные, так и на крепкие напитки, причем как местного, так и импортного производства: пиво, вино, виски, местную водку ракы и так далее. Как сообщил журналистам представитель Фонда содействия туризму города Аланьи (ALTAV) Мехмет Дахагоглу, повышение акцизов не учитывалось при составлении турецкими отелями планов на 2019 год.

"Мы серьезно пострадали от такого роста акцизов, — сказал Дахагоглу. — Особенно с учетом уступок в ценах, на которые нам пришлось пойти, чтобы привлечь туристов в страну. Такое увеличение расходов также приведет к снижению качества сервиса в туризме".

Ассоциация туристических компаний Аланьи (ALTİD) отмечает, что, поскольку алкоголь составляет важную статью расходов гостиниц, отельерам придется повысить стоимость отдыха в турецких отелях All Inclusive. Эксперты опасаются, что увеличение акциза приведет к росту объемов продаж поддельного алкоголя в Турции и кустарного производства крепких напитков.

В январе 2019 года стало известно, что власти индонезийского курортного острова Бали собираются ввести туристический налог для иностранцев. Его размер составит 10 долларов с человека. Местные власти рассчитывают использовать полученные от приезжих средства для реализации программ по развитию культуры Бали и охраны природы острова.