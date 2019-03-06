Отпуск без болезней: как правильно продезинфицировать свое место в самолете

Delfi Turgid
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Используйте салфетки правильно
Отпуск без болезней: как правильно продезинфицировать свое место в самолете
Foto: Shutterstock

Представьте себе чашку Петри, кишащую бактериями, а затем прибавьте к этому функцию откидывания кресла и столика и ограниченное пространство для ног. Теперь вы точно представляете себе типичное место в самолете. Согласно исследованиям, в самолетах очень много грязи — даже откидной столик гораздо грязнее, чем домашнее сиденье унитаза.

Другие места скопления микробов в самолете: пряжки ремней безопасности, карманы спинок сидений и их верхние части (особенно — кресел у прохода, которых постоянно касаются проходящие мимо люди).

Но не спешите отказываться от полета! Журнал Smarter Travel делится советами, как продезинфицировать место в самолете и повысить свои шансы на отдых без болезней.

Купите дезинфицирующие салфетки


Перед поездкой купите несколько упаковок дезинфицирующих салфеток и не забудьте положить их в ручную кладь, которую возьмете в салон самолета. Можете купить бытовые дезинфицирующие салфетки или дезинфицирующие (антибактериальные) салфетки для рук.

Достаньте салфетки, как только сядете в самолет


Упаковка салфеток — это только полдела, вам нужно будет преодолеть стеснительность и на глазах у других пассажиров протереть все загрязненные места. Это нужно сделать не медля.


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Используйте салфетки правильно

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Delfi Turgid

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