Пассажирам советуют не публиковать в интернете фото посадочных талонов

Издание Evening Standart рассказало об опасности размещения фотографий посадочных талонов в интернете, пишет портал tourister.ru.

Как пишет издание со ссылкой на информацию специалистов по технической безопасности, цифры на посадочных талонах уникальны, они предоставляют доступ к записи пассажира (PNR), в которой содержатся личные данные и информация о полёте. Хакеры могут воспользоваться этими сведениями и не только узнать контакты пассажира, но и изменить полётные данные: поменять место, воспользоваться бонусами и даже аннулировать билет.

Эксперты проверили свою теорию на самых разных системах бронирования: с имеющимся PNR-кодом в каждой из них можно получить доступ к пассажирской записи.