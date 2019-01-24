Пассажирский самолет впервые выполнил рейс на растительном топливе

Арабская авиакомпания Etihad Airways выполнила первый в истории коммерческий рейс на топливе из растений. Экологичный маршрут пролегал из Абу-Даби в Амстердам. Перелет занял семь часов.

Необычное топливо изготовили из солероса. Это растение растет в прибрежной морской полосе, где в почве содержится очень много соли. Чтобы создать биотопливо, специалисты запускают в резервуары с мальками рыб и планктоном богатую солями воду, она обретает необходимые характеристики и далее — после особой обработки — перекачивается на плантации с растениями. На финише ил, останки растений и перегной, полученные в результате всех этих манипуляций, становятся топливом для самолета. Использованная вода проходит очистку и возвращается в океан, пишет портал 34travel.me.

“Самолет на биотопливе был оснащен двигателями нового поколения General Electric 1B, а его баки для горючего были заполнены смесью обычного топлива и биотоплива из солероса в пропорции 50 на 50”, — сообщает издание Naked Science. Полет прошел как запланировано, дозаправлять борт в пути не потребовалось.

Сотрудник Халифского университета науки и технологий Ариф Султан аль-Хаммади отметил, что экополет Etihad Airways стал новым этапом в использовании чистой энергии для передвижения по воздуху.