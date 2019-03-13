Первое большое путешествие: куда поехать, чтобы не разочароваться

Мало что может сравниться с предвкушением первого "большого" рейса — волнение перед неизведанным, возбуждение от новых впечатлений и ожидание чего-то поистине увлекательного. Lonely Planet собрал список стран для тех, кто впервые собирается в далекое путешествие.

Неважно, "новичок" ли вы или уже побывали во всех близлежащих странах, первое большое путешествие всегда особенно волнительно. Невозможно предсказать и предугадать, что вас ждет, но вы можете снизить риск разочарования, выбрав подходящее место для ваших приключений.

Таиланд

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Если вы ищете смесь культуры, пляжной жизни, первозданности и колоритной кухни, то вас ждет Таиланд. Скорее всего, вы прилетите в Бангкок и энергия этой столицы — всего лишь начало того, что вас ждет впереди. Прогуляйтесь по кипучим улицам Каосан Роуд, попробуйте настоящий пад тай и посетите древние храмы Бангкока, а потом отправляйтесь в джунгли на север или на юг на золотистые пляжи, которые словно срисованы с рекламной брошюры рая.

В Таиланде налажена хорошая туристическая инфраструктура с понятной навигацией и сильным привкусом экзотики — идеальный выбор для тех, кто ищет культурный шок, но с "подушкой безопасности".

Куда дальше: после Таиланда можно посетить Камбоджу — величавые храмы, пейзажи, что захватывают дух, и потрясающая кухня — вроде бы обычный азиатский набор, но гораздо более самобытный и пока еще не обкатанный конвейером туристов.