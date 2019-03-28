"Писающий мальчик" тратил ежедневно 2500 литров воды. Об этом не догадывались 400 лет

Самая знаменитая брюссельская статуя оказалась самой "прожорливой" – инженерные службы города совершенно случайно выяснили, что за день "Писающий мальчик" выливает из себя от 1000 до 2500 литров чистой питьевой воды.

На это обратил внимание один из специалистов по энергетике, Реджис Калленс, который устанавливал на фонтан счетчик воды. По его словам, раньше никто даже не задумывался над тем, сколько воды на самом деле потребляет статуя.

Решить проблему "утекания" воды власти города предлагают с помощью установки замкнутой системы циркуляции, при которой "Писающий мальчик" будет повторно использовать ту же самую воду, которую уже выливал ранее.

Статуя мальчика появилась в Брюсселе в XVII веке и до сих пор привлекает к себе внимание толп туристов.

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