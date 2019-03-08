Питер, Мехико, Луксор: Семь городов, в которых жили женщины, изменившие мир

Не все великие женщины попали в книги по истории, имена некоторых из них забыты. Но они оставили свой след в городах, в которых когда-то жили. Журнал Lonely Planet предлагает совершить экскурсию из Древнего Египта во Францию XX века и посмотреть на мир глазами семи выдающихся женщин — правительниц, ученых, писательниц и художниц.

Хатшепсут, могущественная женщина-фараон: Луксор, Египет

За несколько веков до того, как царица Клеопатра командовала армиями и очаровывала правителей Римской империи, к власти в Египте пришла Хатшепсут (около 1508–1458 гг. до н.э.). Хатшепсут была назначена регентом, когда умер ее муж Тутмос II, и стала первой женщиной, получившей все полномочия фараона. Во время ее 20-летнего правления были воздвигнуты величественные памятники и монументальные храмы, часть которых стоит и сегодня.

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Начните экскурсию с Луксорского храма, чьи высокие колонны и сфинксы являются продолжением более раннего храма, построенного Хатшепсут. Примерно в 7 км к северо-западу от западного берега Нила находится Заупокойный храм Хатшепсут. Его окружает выразительный амфитеатр из скал высотой 300 м. Святилища этого впечатляющего многоуровневого храма посвящены богам Анубису, Амону и богине Хатхор. Чуть дальше, в северо-западной стороне, находится Долина царей — кладбище фараонов, где есть и гробница Хатшепсут, которую она делит со своим отцом Тутмосом I.

Вскоре после смерти Хатшепсут ее преемник и пасынок Тутмос III приложил огромные усилия, чтобы превратить имя женщины-фараона, при правлении которой Египет развивался и процветал, в пыль, но некоторые колоссальные памятники Хатшепсут выстояли и стереть окончательно память о ней не удалось.