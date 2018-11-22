Пизанская башня перестала "падать"

Delfi Turgid
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Пизанская башня перестала "падать"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ученые сообщили, что наклон знаменитой Пизанской башни стал уменьшаться: за последние 20 лет она выровнялась на 4 сантиметра, пишет портал Gazeta.ru.

По словам доцента кафедры геотехники в Университете Пизы Нунцианте Скуэльи, это произошло на фоне принятых профилактических мер. Она пояснила, что угол наклона башни уменьшился примерно на 0,5%.

"Годовые колебания не превышают 0,5 мм, но, главное, постройка совершенно стабильна и находится в гораздо лучшем состоянии, чем ранее прогнозировалось", — подчеркнула она.

Напомним, что с 1993 по 2001 год международная группа ученых активно пыталась стабилизировать наклон башни и им удалось выпрямить всемирно известный памятник архитектуры примерно на 41 сантиметр.

Тем не менее, окончательно башня выпрямиться не сможет. Однако, именно ее наклон помог и помогает башне выдерживать все те землетрясения, которые происходят в этом регионе Италии. Башня уже выдержала как минимум четыре серьезных землетрясения, произошедших здесь с 1280 года.

"Значительная высота и жесткость башни вкупе с мягкостью грунта в ее основании заставляют вибрационные характеристики сооружения значительно меняться таким образом, что башня не вступает в резонанс с землей во время землетрясения. Это — ключ к пониманию ее живучести", — считают ученые.

Пизанская башня — колокольня католического собора Duomo Santa Maria Assunta в Италии. Башня имеет 294 ступеньки. Ее высота составляет почти 55 м от земли на самой низкой стороне и свыше 56 м на самой высокой стороне.

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Delfi Turgid

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