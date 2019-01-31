Под водой, землей, в горах и изо льда: семь уникальных гостиниц

Delfi Turgid
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Подводный отель в Танзании
Под водой, землей, в горах и изо льда: семь уникальных гостиниц
Foto: Vida Press

Хотя в гостях хорошо, а дома лучше, иногда ночлег в гостинице может стать настоящим приключением. Особенно если это один из тех экстравагантных отелей, остановиться в котором хотел бы каждый, пишет Tūrismagids.

Ледяная гостиница в Швеции

Под водой, землей, в горах и изо льда: семь уникальных гостиниц
Foto: Vida Press

Шведский Ice Hotel открылся в 1980-х годах, и тогда это была лишь одна ледяная комната. А теперь этот отель предлагает своим гостям почти 70 номеров.

Гостиница ежегодно отстраивается по новой, лед для нее берется из находящейся неподалеку замерзающей реки. А с 2016 года появилась и постоянная версия гостиницы, которая принимает гостей круглый год.

Под водой, землей, в горах и изо льда: семь уникальных гостиниц
Foto: Vida Press

Эта гостиница настолько уникальная, что сама по себе привлекает туристов. В 2018 году журнал Time назвал ее одним из примечательных объектов в мире.

О других ледяных отелях, расположенных в разных странах мира, мы писали здесь.

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Подводный отель в Танзании

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Delfi Turgid

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