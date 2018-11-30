Подмосковье станет домом самого крупного музея военной авиатехники в мире

Delfi Turgid
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Подмосковье станет домом самого крупного музея военной авиатехники в мире
Foto: Shutterstock

В Подмосковье появится самый крупный музей авиатехники в мире – его площадь составит свыше 250 кв. километров, а его открытие состоится не позднее 2020 года.

В музее будут представлены воздушные суда, которые состояли на вооружении России в разное время ее существования. Например, посетители смогут посмотреть на прототип истребителей пятого поколения Т-50 и самолеты Су-27, Су-30 и Су-34.

Здесь также будут проводить воздушные выступления, за которыми зрители смогут наблюдать со специально созданной смотровой площадки.

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Delfi Turgid

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