Покорить Эверест станет сложнее

Delfi Turgid
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Покорить Эверест станет сложнее
Foto: AP/Scanpix
Lenta.ru

Китай ограничит доступ на Эверест с северной стороны, сократив число альпинистов, которым будет разрешено восхождение. Об этом сообщает портал Lenta.ru со ссылкой South China Morning Post.

Теперь всего 300 туристов в год смогут подняться на самую высокую в мире гору.

Решение сократить число путешественников китайские власти приняли в связи с тем, что хотят очистить Эверест от погибших там альпинистов.

В среднем каждый год около 60 тысяч туристов и гидов посещают северную сторону горы. Как отмечает издание, в 2017 году Эверест смогли покорить 648 человек, в том же году погибли шесть альпинистов.

В марте мужчина с ограниченными возможностями из Австралии покорил Эверест, несмотря на сломанную инвалидную коляску. Скотт Дулан поднялся на высоту 5364 метра над уровнем моря за 10 дней. На седьмой день похода у его коляски отвалилось колесо. Тогда он решил добраться до лагеря на руках.

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Delfi Turgid

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