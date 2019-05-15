Поплавали и хватит: 13 островов, которые исчезнут в ближайшие 80 лет

Многие острова на нашей планете медленно, но верно погружаются под воду. Если вы хотите успеть их увидеть, прежде чем они исчезнут в глубоком синем море, то поторопитесь. Reader's Digest рассказывает о 13 красивых островах, которым грозит скорое исчезновение.
Соломоновы острова
Море постепенно захватывает Соломоновы острова (группа из почти 1000 островов и атоллов в южной части Тихого океана). Уровень моря повышается примерно на 8 миллиметров в год с 1993 года. Он поднимается так быстро, что столица провинции Шуазель находится всего в 20 метрах над уровнем моря, и для жителей города строится новое место. Согласно статье, опубликованной в 2016 году в журнале Environmental Research Letters, пять рифовых островов уже исчезли, а на других островах с отступающими береговыми линиями разрушены несколько деревень, которые находились там с 1935 года.
Tagsострова в Тихом океане
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