Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю
Foto: Shutterstock

Круизная компания Royal Caribbean опубликовала вакансию путешественника, который в течение трех недель должен будет исследовать побережья различных стран на круизном лайнере. Об этом сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на Evening Standard.

Успешно прошедший отборочный тур кандидат отправится в плавание на три недели и станет учеником путешественника Руиса Фрэнсиса, который получил аналогичную должность в 2016 году.

В обязанности "исследователя берегов", как назвали должность в Royal Caribbean, войдет публикация фотографий, видео и stories из поездки в личном Instagram-аккаунте.

"Нам нужен зависимый от адреналина любитель приключений, который обладает уникальной способностью запечатлеть момент и рассказать историю своей поездки в простой публикации в социальных сетях", — говорится в объявлении.

За выполнение требований компания Royal Caribbean обещает платить сотруднику 2,6 тысячи долларов в неделю, то есть примерно 2280 евро.

Чтобы подать заявку, необходимо поделиться в Instagram историей своего лучшего путешествия (это может быть фотография или видео), отметить аккаунт Royal Caribbean и поставить хештег #ShoreExplorer. Заявки принимаются с 4 февраля по 1 марта включительно.

Ранее в феврале онлайн-магазин люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника, в обязанности которого входит тестирование роскошных яхт, автомобилей и путешествия на частные острова. Согласно объявлению, зарплата успешно справившегося кандидата составит 98 тысяч долларов в год, то есть 8177 долларов в месяц (7182 евро в месяц).

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

В Швецию - недорого? 12 советов, которые доказывают, что это реально

В Швецию - недорого? 12 советов, которые доказывают, что это реально

7 вещей, которые вы обязательно должны сделать в Порту

7 вещей, которые вы обязательно должны сделать в Порту

ФОТО. Самый большой круизный лайнер отправится в свое первое плавание в марте, и вот что у него внутри

ФОТО. Самый большой круизный лайнер отправится в свое первое плавание в марте, и вот что у него внутри

Рижские маршруты

История Закюсалы: тихий оазис, где когда-то бушевал "красный террор"
Венеция вводит

Венеция вводит "визы"

"Похмелья здесь не бывает". Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба

Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю

Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю

Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой

Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой

ФОТО.

ФОТО. "Алиэкспресс в оффлайне": как выглядит гигантский город-базар в Китае

подробнее
Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой

Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой

Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю

Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю

"Похмелья здесь не бывает". Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба

ФОТО.

ФОТО. "Алиэкспресс в оффлайне": как выглядит гигантский город-базар в Китае

Манипуляции сознанием: 12 способов, с помощью которых аэропорты заставляют нас тратить больше

Манипуляции сознанием: 12 способов, с помощью которых аэропорты заставляют нас тратить больше

подробнее