Предупреждение: почти на месяц возобновляется контроль на границе Польши с Литвой

С 22 ноября 2018 года Польша временно возобновляет контроль на границе, в том числе и на границе с Литвой, сообщает Служба охраны госграницы.

Контроль возобновят до 16 декабря 2018 года. Такие меры Польша предпринимает из-за 24-ой сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Катовице.

Контроль будут осуществлять на КПП, которые действовали до вступления страны в зону Шенгена - на границе с Германией, Чехией, Словакией и Литвой. Дополнительные меры безопасности будут предприняты и в польских аэропортах.

СОГГ напоминает, что при пересечении границы необходимо иметь при себе паспорт или идентификационную карту, другие документы для идентификации личности не подходят (например, паспорт, свидетельство о рождении).