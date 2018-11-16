Предупреждение: почти на месяц возобновляется контроль на границе Польши с Литвой

Delfi Turgid
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Предупреждение: почти на месяц возобновляется контроль на границе Польши с Литвой
Foto: AFP/Scanpix/LETA
rus.delfi.lt

С 22 ноября 2018 года Польша временно возобновляет контроль на границе, в том числе и на границе с Литвой, сообщает Служба охраны госграницы.

Контроль возобновят до 16 декабря 2018 года. Такие меры Польша предпринимает из-за 24-ой сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Катовице.

Контроль будут осуществлять на КПП, которые действовали до вступления страны в зону Шенгена - на границе с Германией, Чехией, Словакией и Литвой. Дополнительные меры безопасности будут предприняты и в польских аэропортах.

СОГГ напоминает, что при пересечении границы необходимо иметь при себе паспорт или идентификационную карту, другие документы для идентификации личности не подходят (например, паспорт, свидетельство о рождении).

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Delfi Turgid

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