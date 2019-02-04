Привет, Свинья: Топ-7 лучших в мире городов для празднования китайского Нового года

Вы еще не успели спрятать новогодние украшения? И не напрасно — праздник продолжается: 5 февраля наступает китайский Новый год, который отмечают в разных странах мира. Журнал Wanderlust рассказывает, куда стоит поехать, чтобы ощутить этот праздник в полной мере.

1. Гонконг

Празднование Нового года в Гонконге всегда проходит на ура — тысячи фейерверков, которые запускают с барж в гавани Виктория, уличные гулянья и вечеринки, а также цветочные рынки, где можно купить цветы персика, орхидеи и другие.

Foto: Vida Press

С меньшим размахом, но более традиционно этот праздник отмечают во многих храмах Гонконга: богато украшенные колонны окутаны запахом ароматических палочек, которые держат прихожане. Желающие испытать новогоднюю удачу могут посетить ежегодные скачки на ипподроме Ша Тин.