Прогулка над лесом или городом: шесть необычных пешеходных троп на большой высоте

Delfi Turgid
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США
Прогулка над лесом или городом: шесть необычных пешеходных троп на большой высоте
Foto: Shutterstock

Хотите прогуляться над лесом или городом, но при этом не карабкаться в горы, — нет ничего проще: поезжайте в одно из этих мест, о которых рассказывает DELFI Tūrismagids. Правда, подниматься на эти прогулочные дорожки в основном придется своими ногами.

Дания

Прогулка над лесом или городом: шесть необычных пешеходных троп на большой высоте
Foto: AFP/Scanpix/LETA


Среди деревьев в живописном месте в Дании построили спиралевидную смотровую башню "The Camp Adventure tower" высотой 45 метров.

Прогулка над лесом или городом: шесть необычных пешеходных троп на большой высоте
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Эта башня интересна своим архитектурным решением, она состоит из 12 "этажей", протяженность дорожки — 650 метров. С верхней платформы открывается прекрасный вид на лес.

На сайте Camp Adventure сказано, что смотровая башня открыта ежедневно с 10 до 20 часов.

Подробнее читайте здесь.

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США

Source info

Delfi Turgid

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