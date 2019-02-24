Путешествие семьей: 10 лучших направлений для отпуска с детьми

Delfi Turgid
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Греция
Путешествие семьей: 10 лучших направлений для отпуска с детьми
Foto: Shutterstock

Если вы любите путешествовать по миру, то в 2019 году вас ждут новые места и города, где можно наслаждаться приключениями или просто отдыхать с семьей. DELFI Cālis изучил блог Globetotting и рассказывает, куда в этом году можно отправиться вместе с детьми.

Словения

Путешествие семьей: 10 лучших направлений для отпуска с детьми
Foto: Shutterstock

И такой маленькой стране, как Словения, есть что предложить! Из ее столицы Любляны менее чем за два часа можно добраться почти до любого интересного места, включая Юлийские Альпы, сказочное озеро Блед, просторные подземные пещеры, замки на вершинах гор и небольшое, но красивое побережье Адриатического моря. Словенская кухня похожа на кухню Италии и Венгрии, но с собственной изюминкой.

Путешествие семьей: 10 лучших направлений для отпуска с детьми
Foto: Shutterstock

Наслаждайтесь спокойной прогулкой вдоль реки Любляница, ознакомьтесь с местными крестьянскими рынками и попробуйте словенские десерты. Доберитесь до находящегося в нескольких километрах от озера Блед Винтгарского ущелья и полюбуйтесь чистыми бирюзовыми водами, а также отвесными скалами. Словения — отличная, не слишком дорогая и дружественная для семейного отдыха страна.

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Греция

Source info

Delfi Turgid

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