Путешествуй, пока молодой: 7 причин посмотреть мир в юности

Delfi Turgid
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2. Путешествия меняют ваше отношение к людям
Путешествуй, пока молодой: 7 причин посмотреть мир в юности
Foto: Publicitātes foto

Во всем мире больше 200 стран, которые можно посетить без риска для жизни. На планете живет свыше 6 миллиардов человек, которые исповедуют разные религии и придерживаются разного мировоззрения. Это не говоря уже о множестве чудес света — как рукотворных, так и природных. Все это стоит того, чтобы увидеть его и изведать. И сделать это желательно в молодости. Почему? А вот вам семь причин для того, чтобы увидеть этот мир молодым!

Путешествия меняют ваше отношение к миру

Вы можете 20 лет прожить в Риге и считать ее большим городом, а Юрмалу — лучшим курортом. Но когда вы выбираетесь за пределы страны и погружаетесь в города, значительно более большие, пляжи куда более… другие; когда наблюдаете роскошные восходы и закаты, диких животных в естественной среде обитания, все эти великолепные и величественные водопады и необыкновенные памятники архитектуры… Только тогда вы начинаете понимать, как велик, разнообразен и красив мир. Вы вряд ли увидите все, что стоит увидеть — но вы можете попытаться! И уж теперь вы точно знаете, что этот мир заслуживает куда более бережного отношения, ведь он так красив — и вы видели его красоту собственными глазами.

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2. Путешествия меняют ваше отношение к людям

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Delfi Turgid

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