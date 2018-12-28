Путешествуй, пока молодой: 7 причин посмотреть мир в юности

Во всем мире больше 200 стран, которые можно посетить без риска для жизни. На планете живет свыше 6 миллиардов человек, которые исповедуют разные религии и придерживаются разного мировоззрения. Это не говоря уже о множестве чудес света — как рукотворных, так и природных. Все это стоит того, чтобы увидеть его и изведать. И сделать это желательно в молодости. Почему? А вот вам семь причин для того, чтобы увидеть этот мир молодым!