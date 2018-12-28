Путешествуй, пока молодой: 7 причин посмотреть мир в юности

Во всем мире больше 200 стран, которые можно посетить без риска для жизни. На планете живет свыше 6 миллиардов человек, которые исповедуют разные религии и придерживаются разного мировоззрения. Это не говоря уже о множестве чудес света — как рукотворных, так и природных. Все это стоит того, чтобы увидеть его и изведать. И сделать это желательно в молодости. Почему? А вот вам семь причин для того, чтобы увидеть этот мир молодым!
Путешествия меняют ваше отношение к миру
Вы можете 20 лет прожить в Риге и считать ее большим городом, а Юрмалу — лучшим курортом. Но когда вы выбираетесь за пределы страны и погружаетесь в города, значительно более большие, пляжи куда более… другие; когда наблюдаете роскошные восходы и закаты, диких животных в естественной среде обитания, все эти великолепные и величественные водопады и необыкновенные памятники архитектуры… Только тогда вы начинаете понимать, как велик, разнообразен и красив мир. Вы вряд ли увидите все, что стоит увидеть — но вы можете попытаться! И уж теперь вы точно знаете, что этот мир заслуживает куда более бережного отношения, ведь он так красив — и вы видели его красоту собственными глазами.
- 1. 2. Путешествия меняют ваше отношение к людям
- 2. 3. Путешествия помогают вам понять, что мир не вращается вокруг вас
- 3. 4. Путешествия дают возможность увериться в своих силах
- 4. 5. Путешествия дают возможность понять, как хорошо вам жилось
- 5. 6. Путешествия расширят ваш кругозор
- 6. 7. Путешествия иначе могут никогда не состояться