Путеводитель по Старой Гаване, городу, не похожему ни на что

Современная Куба является местом встречи испанской, американской и коммунистической культур и ничто не демонстрирует это лучше, чем Habana Vieja, Старая Гавана, пишет Wanderlust.

За плечами этого маленького, всего 4,5 кв. километра, района более 500 лет яркой истории и каждый год наложил свой отпечаток. Старая Гавана поражает все еще относительным отсутствием туристов, тишиной сонной жизни, обилием старинных американских автомобилей и уникальной колониальной архитектурой, убедительной достаточно для того, чтобы быть включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

1. Краткая история

Основанная в 1514 году как самое восточное из семи кубинских поселений, Гавана "переехала" на свое нынешнее место в 1519 году, а в 1607 "украла" у Сантьяго статус столицы, спасибо стратегически удобному для атлантической торговли местоположению. Почти тут же Гавана стала магнитом для карибских пиратов, пока в 1555 году ее не захватил и не сжег пират Жак де Сор, сохранившийся в истории только благодаря этому факту.

Foto: Vida Press

Та легкость, с которой де Сор захватил Гавану, заставила испанскую корону вплотную заняться строительством укрепленных фортов и портов в регионе, так что на свет появилась целая сеть укреплений вокруг Гаваны, сделав ее самым защищенным карибским городом.

В начале XIX века в Гаване случился строительный бум — на волне успехов местных сахарных плантаторов. Счастье, однако, было недолгим — уже с 1850 года начинается увядание города, связанное с тем, что капиталы и торговля переместились на запад. Взлет, однако, был столь стремительным, что увядала Гавана очень долго, да так окончательно и не зачахла.

Впрочем до 1970-х годов, благодаря проводимой кубинскими властями политике изоляционизма, Гавана и ее исторический центр не были отмечены на культурной, исторической или туристической картах мира. Поскольку Старой Гаваной никто не занимался, она потихоньку ветшала. Лишь в 1970-1980-х годах, благодаря влиятельному историку Эйсебио Леалу, началась масштабная и скрупулезная реконструкция старого квартала, которая привлекла внимание ЮНЕСКО и вернула Старой Гаване то внимание, которого она заслуживает.