Райский уголок: Четыре греческих острова, на которых еще нет толп туристов

Delfi Turgid
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Андрос
Райский уголок: Четыре греческих острова, на которых еще нет толп туристов
Foto: Shutterstock

Эти очаровательные острова помогут вам сбежать от толп туристов. Там вы сможете спокойно наслаждаться природой и великой историей, а также получить представление о настоящей жизни на греческом острове, пишет Wanderlust.

Китира

Остров Китира считается родиной Афродиты, Богини Любви. Этот горный остров, расположенный у юго-восточной оконечности полуострова Пелопоннес, изобилует долинами, простирающимися к морю.

Но сначала отправляйтесь в крепость Хора, которая была построена еще в 13-м веке, и ее часто называют глазом Крита. За стенами крепости вы увидите образцы венецианской архитектуры, включая тюрьму, церковь, украшенную старыми фресками, и ряд двухэтажных домов. В нескольких километрах от пляжа Лимионас вы увидите пещеру Святой Софии со сталактитами и сталагмитами.

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Андрос

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Delfi Turgid

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