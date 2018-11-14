Раскрыт "грязный" секрет пассажирского кресла в самолете

Delfi Turgid
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Раскрыт "грязный" секрет пассажирского кресла в самолете
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

Бортпроводники рассказали, почему пассажирам не стоит пользоваться карманом впереди стоящего кресла. Об этом сообщает Mirror.

По словам одного из членов экипажа, этот отсек никогда не чистят во время уборки, а некоторые пассажиры кладут туда все: от грязных салфеток до трусов.

"В этих карманах я видел все: грязные салфетки, трусы, носки, жевательную резинку, недоеденные конфеты, яблочную кожуру… А во время следующего рейса на этом самолете вы положите туда свой телефон или планшет", — предупредил один из бортпроводников.

Сотрудники авиакомпаний рекомендуют взять с собой чехол или пластиковый пакет на молнии, чтобы поместить туда гаджеты и избежать их соприкосновения с карманом. Однако они советуют по возможности оставлять личные вещи в сумке ручной клади.

Ранее в ноябре специалисты компании Marketplace провели исследование и выяснили, на каких поверхностях в самолете скапливается больше всего микробов. Для экспертизы сотрудники лаборатории Гуэлфского университета взяли более 100 мазков с различных поверхностей в салоне авиалайнера.

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Delfi Turgid

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