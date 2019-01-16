Раскрыта тайна древних статуй на острове Пасхи

Delfi Turgid
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Раскрыта тайна древних статуй на острове Пасхи
Foto: AP/Scanpix
Lenta.ru

Ученые Бингемтонского университета (США) выяснили, что древние жители острова Пасхи строили церемониальные платформы с моаи вблизи прибрежных источников пресной воды. Об этом сообщается в пресс-релизе Phys.org.

Моаи — каменные статуи, которые были созданы рапануйцами между 1250 и 1500 годами нашей эры. Многие статуи находятся на аху — прямоугольных платформах, большинство из которых располагается на побережье. Древние пасхальцы вытесывали камни для строительства аху и моаи из спрессованного вулканического пепла в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в центральной части острова, а затем перемещали их на несколько километров, к океанскому побережью. До сих пор ученые не знают точно, зачем их строили именно на берегу.

Исследователи выяснили, что аху располагаются в местах выхода на поверхность пресных подземных вод. Результаты пространственного моделирования показали тесную взаимосвязь между аху и источниками воды, которые являются одним из трех важнейших ресурсов на острове Пасхи наряду с сельскохозяйственными угодьями и местами добычи морской пищи. По мнению ученых, аху и моаи символизировали огромную значимость свежей воды для аборигенов.

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Delfi Turgid

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