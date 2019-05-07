Развлечение не для слабонервных: четыре самые экстремальные горки в мире

Хочется верить, что, независимо от возраста, в каждом из нас живет маленький ребенок, который иногда может радоваться простым вещам, например, скатыванием с горки. Если детская горка во дворе вам уже не подходит, то в мире есть несколько горок, которые могут вызвать восторг и у взрослых.
DELFI Tūrismagids рассказывает о четырех горках, которые заслуживают вашего внимания. Они действительно круты и скатиться с них решатся только храбрые люди.
Башня—горка во Флориде
Во Флориде рядом с торговым центром Avenutra Mall находится высокая смотровая башня, спуститься с которой можно по спиралевидным трубам с прозрачным верхом. Со стороны это смотрится очень впечатляюще.
Автор дизайна 30-метровой башни Aventura Slide Tower — живущий в Стокгольме немецкий скульптор Карстен Холлер (Carsten Höller), пишет Miami Herald. Конструкция создана из металла и стекла.
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