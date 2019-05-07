Развлечение не для слабонервных: четыре самые экстремальные горки в мире

Хочется верить, что, независимо от возраста, в каждом из нас живет маленький ребенок, который иногда может радоваться простым вещам, например, скатыванием с горки. Если детская горка во дворе вам уже не подходит, то в мире есть несколько горок, которые могут вызвать восторг и у взрослых.

DELFI Tūrismagids рассказывает о четырех горках, которые заслуживают вашего внимания. Они действительно круты и скатиться с них решатся только храбрые люди.

Башня—горка во Флориде