Рискнули и проиграли: почему авиакомпании-лоукостеры банкротятся одна за другой

В конце марта исландская бюджетная авиакомпания WOW Air объявила, что из-за финансовых проблем вынуждена прекратить все полеты, и присоединилась к ряду обанкротившихся в последние годы авиаперевозчиков, в числе которых Primera Air, Air Berlin, Monarch Airlines. DELFI Tūrismagids решил выяснить, почему авиакомпании-дискаунтеры постигают неудачи и какая сейчас ситуация в отрасли.

Как рассказал член правления Латвийской авиационной ассоциации Артур Кокарс, на мировом рынке авиаперевозок еще никогда не было такой интенсивной конкуренции, как сегодня. "Этот рынок в 80-е первыми изменили лоукостеры — самые известные сейчас в Европе Ryanair, EasyJet и Wizzair. А на рынке США модель этого бизнеса еще в 1973 году представила компания Southwest Airlines. С тех пор рынок авиаперевозок безвозвратно изменился. Чтобы выживать, авиакомпании должны регулярно оптимизировать свои расходы и логистические решения. Те, кто этого не делает, исчезают с рынка или каким-то образом субсидируются", - поясняет Кокарс.

"Сейчас на рынке авиаперевозок наблюдается самый продолжительный цикл роста, который какое-то время стимулировался низкими ценами на горючее. Рынок перевозок растет, а тарифы почти у всех авиаперевозчиков сравнительно схожие и низкие. Современные технологии позволяют пассажирам выбирать без посредников самое дешевое и оптимальное решение. Поскольку рынок лоукостеров в региональных аэропортах уже насыщен, бюджетные перевозчики стали конкурировать на первичных (HUB) маршрутах, где на одной модели дискаунтера уже невозможно выжить, но и компании с полным сервисом вынуждены приспосабливаться к конкурентным условиям", - говорит Кокарс.

По словам Кокарса, неудачи WOW Air, Primera Air, Air Berlin и Monarch Airlines, главным образом, связаны с невозможностью рефинансировать отрицательный денежный поток в краткосрочной перспективе. "Эти компании были вовлечены в рискованные транспортные проекты, задерживались поставки самолетов или они не могли конкурировать с другими игроками рынка. В любом случае, авиационная отрасль стабильно растет, но этот бизнес сопряжен с высоким риском и относительно низкой прибыльностью, что затрудняет привлечение капитала для регулярной модернизации флота, а это напрямую влияет на эффективность затрат", - резюмирует член правления Латвийской авиационной ассоциации.

Исландский эксперт в области авиации и журналист Кристиан Сигурьонсон в беседе с Tūrisma Gids со ссылкой на слова премьер-министра Исландии Джоанны Сигурдардотир сказал, что авиакомпания WOW Air в последние месяцы отчаянно пыталась спасти свой бизнес, но потерпела неудачу. "Она также признала, что уход этой авиакомпании окажет кратковременное влияние на исландскую индустрию туризма", - добавил Сигурьонсон.

Отвечая на вопрос, кто мог бы заполнить опустевшую нишу, он упомянул авиакомпанию Icelandair, но также добавил, что у этой компании есть самолеты Boeing 737 MAX, на которых после катастрофы Ethiopian Airlines в Европе больше нельзя летать. "Похоже, они не смогут заполнить нишу, оставленную WOW, но непременно попытаются", - сказал Сигурьонсон.

На вопрос о том, поможет ли создавшаяся ситуация ирландскому лоукостеру Ryanair наконец воплотить идею трансатлантических рейсов, эксперт ответил: "Очень сомневаюсь, что полеты через Северную Атлантику сейчас хороший рынок для недорогих перевозчиков".

Следует напомнить, что в прошлом году, после масштабного расширения и запуска трансатлантических рейсов, неожиданно обанкротилась базировавшаяся и в Латвии исландская авиакомпания Primera Air, а также обанкротились известные бюджетные авиакомпании, такие как Air Berlin и Monarch Airlines.

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