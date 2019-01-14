Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает

Ни для кого не секрет, что каждый год на новогодние праздники в Эстонию приезжает большое количество российских туристов. Заполненные гостиницы, дополнительные поезда, русская речь на улицах Старого Таллинна очередной раз подтверждают, что Эстония — одно из самых популярных зимних направлений для туристов из России. Интересно, а какие эмоции испытывают российские путешественники при знакомстве с Эстонией: что нравится им, удивляет или раздражает?

ЧТО НЕ НРАВИТСЯ

1. Языковые трудности

Марина и Андрей, Москва: "Мы заселились в гостиницу 4 звезды в самом центре Таллинна. Такое чувство, что в этой огромной гостинице были одни русские постояльцы — везде и всюду слышалась только русская речь. Но каково же было наше удивление, когда ни один из работников на рецепции не говорил по-русски. Ни слова! "Only English", — говорили они нам. Мы думали, нам со сменой не повезло, но на следующее утро история повторилась. Ребят, мы, конечно, понимаем, что английский — международный язык, но у вас вся гостиница в русских туристах! И ладно мы, понимающие немного по-английски, но рядом жили пенсионеры из российской глубинки, так они прям краснели и бледнели, так как не понимали, чего от них хотят. Неужели не выучить какие-то элементарные фразы?! Или это принципиальная позиция?!"

2. Цены выше, чем в Москве

Ольга, Москва: "Я приехала в Таллинн с двумя маленькими дочками. Взяли на три дня 300 евро. Истратили все почти сразу, а толком ничего и не купили: сходили в кафе и столовую, покатались на каруселях на Ратушной площади, два музея и пара сувениров. Очень у вас дорого. Пирожные по 6 евро — такого даже в Москве нет".

3. Где украшения к Новому году?

Ирина, Санкт-Петербург: "Наверное, нас разбаловали в России, что к Новому году у нас на улицах устанавливают огромное количество всевозможных световых инсталляций. Очень красиво и интересно, прям ощущение праздника, экскурсии даже специальные проводят. А у вас как-то скромно и мало. Елка на площади красивая. И все. Больше и не вспомнить ничего такого. Может у вас так принято, чтоб без гирлянд, фонарей, украшений?"

Foto: Taavi Sepp

4. Далеко ли до Таллинна

Александр, Псков: "Пришли в ресторан. Сначала ждали минут 20 пока придет официант. Сам пошел за ним и почти за руку его привел к нашему столику. Заказали. Ждали час! Принесли. Счет просили еще минут сорок. Видимо, анекдоты про эстонцев - это правда".

5. Про эстонский взгляд на русский театр

Инна и Татьяна, Москва: "Мы в Таллинн приехали на пять дней и решили разнообразить нашу культурную программу. Так как мы заядлые театралки, заказали билеты на два спектакля в ваш Русский театр. Очень красивый зал, атмосфера. Но разве это спектакль? Это абсурд какой-то, а не постановка! Когда все крушат, когда нет абсолютно никакой логики или связи, а перед тобой вместо декораций лежит груда обуви - простите, но нам пришлось нарушить все каноны культуры и уйти раньше времени. Подумали, что не повезло с выбором спектакля. Но второй оказался еще хуже - смотреть Шекспира в современной интерпретации было выше наших сил. Остались очень разочарованными".

ЧТО УДИВЛЯЕТ

1. Вежливые водители

Кирилл, Кинешма: "Мы долго смеялись с женой над тем, как с ходу отличить местного жителя от российского туриста. Наши перед регулируемым пешеходным переходом встают как вкопанные и боятся даже пропускающих их машин. Не верят, что водители здесь соблюдают правила дорожного движения. А местные пешеходы, как я подметил, уже настолько привыкли к факту, что их пропускают, что идут и даже не смотрят по сторонам".

2. Чисто даже в лесу

Кристина, Московская область: "Как у вас чисто, ухоженно и аккуратно! С самой нарвской границы и до Таллинна ехали и восхищались. Нет высоких заборов нигде, у сельских домиков порядок, нет рядов развалившихся, заколоченных деревянных срубов прошлого века, как у нас. Мы ездили на водопад под Таллинном и немного погуляли в лесу неподалеку — так даже там все ухоженно, нигде свалок мусора нет! А о чистоте улиц и парков Таллинна можно говорить много и долго. Это самый чистый город, где я когда-либо была. Одним словом, молодцы!"

3. Хорошо там, где нас нет

Людмила и Сергей, Екатеринбург: "Наш экскурсовод, женщина лет 55, постоянно жаловалась, как плохо ей здесь живется. И это не так, и то плохо. А мы смотрим на вас и диву даемся: бесплатный транспорт, ипотека по 2-3%, все на импортных машинах ездят, путешествуют несколько раз в год, взрывами и терактами не запугивают, чтоб к врачу попасть тысячи в потайном конверте нести не надо, при оформлении ребенка в школу все круги бюрократического ада проходить не надо. Вас бы к нам на пару месяцев, сразу бы разницу почувствовали".

4. Оригинальная кухня

Евгения, Мурманск: "Селедка со сметаной - это что-то! Никогда не думала, что дойду до такого. Но гид так советовала, что я попробовала. И мне понравилось! Интересное сочетание. Рядом какой-то местный житель запивал все это кефиром и закусывал соленым огурцом. Я бы назвала вас пищевыми извращенцами (смеется - прим. ред.). А еще удивил молочный рыбный суп - на него я уже не решилась, хотя выглядело очень даже аппетитно. У вас много вкусного: бутерброд с килькой очень понравился, печенье с имбирем, кровяные колбаски с капустой, яичное масло, пирожки с олениной и даже маринованная тыква. А какой на Ратушной площади божественный глинтвейн!"

5. Теплый прием

Владимир, Санкт-Петербург: "Я отвык, что люди говорят "спасибо". А в Таллинне в булочной, магазине, ресторане, музее и даже на улице все очень отзывчивые и доброжелательные. Сначала удивленно смотрел, думал, что может просто у человека хорошее настроение. Но у вас все говорят "спасибо", все здороваются и, что еще необычнее, в конце разговора желают "хорошего продолжения дня". Я даже на всякий случай выучил эти слова по-эстонски, надо ж как-то местных тоже радовать".

ЧТО ВОСХИЩАЕТ

1. Очень безопасно

Анна и ее семья, Тула: "Вышли поздно вечером погулять по Старому городу. И никого! Где все люди? Звенящая тишина в городе - все ушли спать. Поражает уровень безопасности: гуляешь вот так себе ночью, и даже не страшно. Знаешь, что никто не пристанет, что ничего плохого с тобой не случится, что телефон из рук не выбьют и сережки с ушей не снимут. Просто непередаваемое чувство спокойствия".

Foto: Tiit Blaat

2. Очарование средневековья

Оксана, Москва: "Потрясающий Старый город! Невероятный! Сказочный! Я всего на три дня здесь, но уже знаю, что приеду еще! Ну уж очень у вас красиво, хочется гулять и гулять, заблудиться в лабиринтах улиц. Жалко, погода мешает и пришлось полдня просидеть в гостинице (2 января в Таллинне, как и в других частях Эстонии, была метель, вьюга и сильные порывы ветра - прим.ред). Очень радует, что эстонцы смогли сохранить все это средневековье, эти старинные дома. Ничего не испорчено пластиковыми окнами и железными дверями. Немного портит вид современных небоскребов со смотровой площадки, но все равно, ощущение, что это какой-то сказочный город! Я в восторге!"

3. Эстонский образ жизни

Елена, Москва: "Я обожаю Эстонию. Приезжаю сюда уже шестой раз. Хотя перед самой первой поездкой меня все так напугали, что здесь не любят русских, что все к нам плохо относятся. Но я съездила и влюбилась! Это страна, где я бы смогла жить. Мне нравится ваш неспешный образ жизни, вежливость и учтивость, желание помочь. У вас так чисто, мило, все ухоженно, контрастов много. Я была в Тарту, в санатории Пярну, даже на Сааремаа умудрилась попасть. Каждый раз обязательно еду в музей под открытым небом. Сервис везде бесподобный! И, конечно, сказочный Таллинн. Обязательно приеду летом опять!"

4. Где же подвох?

Виктор, Тюмень: "Я так давно хотел посмотреть Прибалтику, столько слышал еще от родителей и вот наконец-то добрался к вам из Сибири. Из Таллинна поеду еще в Ригу и Вильнюс. Все дни пребывания в Эстонии искал, где же подвох. Как-то все у вас слишком хорошо, слишком размеренно, слишком правильно. И люди не злые, и никто не кидается с палкой на меня, потому что я русский. В Таллинне гид, одновременно болтающий на трех языках, очаровал своей любовью к городу. Я ездил в Тарту на экскурсию, и там девушка в ресторане не знала русского, но она так искренне старалась, что-то переводила мне с телефона и очень долго извинялась, обещая подучить язык к моему следующему визиту, что это произвело на меня только положительное впечатление. А какой острый юмор у экскурсовода в Раквере, как бережно относятся к своей работе смотрительницы старинной башни в Кийу, какой у вас вкусный хлеб, творог. Приеду домой и всем скажу, чтоб обязательно посетили Прибалтику".

5. Советская заграница

Иван, Москва: "Я был в Таллинне в командировке сразу после Олимпиады. Запомнил только бар и кабаре в гостинице Виру, а также клубничную жвачку в местных магазинах - я на нее все деньги почти спустил! Для нас уже тогда Эстония была самой настоящей заграницей, где все было по-другому. И вот сейчас, почти 35 лет спустя, смотришь на Таллинн и не веришь, что у нас было общее советское прошлое - восхищает, как вы смогли так все бережно сохранить, но в то же время развиваться и шагать в ногу со временем".