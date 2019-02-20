Рот великана, мост, часы и движущиеся фигуры: 9 самых причудливых фонтанов в мире

Delfi Turgid
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2. Фонтан-лодка, Валенсия, Испания
Рот великана, мост, часы и движущиеся фигуры: 9 самых причудливых фонтанов в мире
Foto: Shutterstock

Эти фонтаны представляют собой потрясающие художественные инсталляции. Они демонстрируют полет фантазии, и на них стоит посмотреть своими глазами, пишет журнал Wanderlust. А какой фонтан произвел самое сильное впечатление на вас?

1. Краун фонтан, Чикаго, США

Рот великана, мост, часы и движущиеся фигуры: 9 самых причудливых фонтанов в мире
Foto: Vida Press

Этот фонтан в парке Миллениум в Чикаго является интерактивным арт-объектом. Две 15-метровые башни из стеклянных кирпичей покрыты светодиодными экранами. На экранах появляются лица 1000 "простых" чикагцев, из чьих ртов бьет струя воды.

Краун фонтан разработал каталонский дизайнер Жауме Пленс, а построили компании Krueck и Sexton Architects. Он стоил $17 млн и был открыт в июле 2004 года. Фонтан назван в честь семьи Краунов, которые пожертвовали на его создание $10 млн. Добровольцев для "персонажей" отбирали по всему городу, затем их снимали на видео. На экранах проецируются не только лица, но и пейзажи. Вечером фонтаны превращаются в световое шоу.

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2. Фонтан-лодка, Валенсия, Испания

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Delfi Turgid

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