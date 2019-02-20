Рот великана, мост, часы и движущиеся фигуры: 9 самых причудливых фонтанов в мире

Эти фонтаны представляют собой потрясающие художественные инсталляции. Они демонстрируют полет фантазии, и на них стоит посмотреть своими глазами, пишет журнал Wanderlust. А какой фонтан произвел самое сильное впечатление на вас?
1. Краун фонтан, Чикаго, США
Этот фонтан в парке Миллениум в Чикаго является интерактивным арт-объектом. Две 15-метровые башни из стеклянных кирпичей покрыты светодиодными экранами. На экранах появляются лица 1000 "простых" чикагцев, из чьих ртов бьет струя воды.
Краун фонтан разработал каталонский дизайнер Жауме Пленс, а построили компании Krueck и Sexton Architects. Он стоил $17 млн и был открыт в июле 2004 года. Фонтан назван в честь семьи Краунов, которые пожертвовали на его создание $10 млн. Добровольцев для "персонажей" отбирали по всему городу, затем их снимали на видео. На экранах проецируются не только лица, но и пейзажи. Вечером фонтаны превращаются в световое шоу.
- 1. 2. Фонтан-лодка, Валенсия, Испания
- 2. 3. Фонтан Сваровски, Ваттенс, Австрия
- 3. 4. Фонтан-часы, Осака, Япония
- 4. 5. Мост Банпо, Сеул, Южная Корея
- 5. 6. Фонтан ныряльщиков, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
- 6. 7. Туннель сюрпризов, Лима, Перу
- 7. 8. Фонтан изобилия, Сингапур
- 8. 9. Фонтан Стравинского, Париж, Франция