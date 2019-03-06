Ryanair использует хитрую схему продажи билетов, в результате которой приходится платить больше

На сайте Ryanair на рейсы из стран ЕС в Великобританию стоимость билетов показывается сначала в евро, но в последний момент вся сумма автоматически меняется на фунты, пишет портал turist.ee.

Английское издание “Which?” пишет, что, как и другие авиакомпании, Ryanair при покупке билетов показывает цену на билеты в той валюте, которая применяется к стране, где начинается рейс. Так, например, если вы путешествуете из Эстонии в Англию, цены указаны в евро.

Но журналисты издания выяснили, что авиакомпания Ryanair в последнюю минуту перед покупкой билетов автоматически меняет евро на фунты по своему более выгодному валютному курсу — происходит это именно в тот момент, когда вы начинаете вводить данные своей кредитной карты.

Такой метод Ryanair использует уже в течение нескольких лет. Издание “Which?” приводит пример, когда в момент начала бронирования билет из Аликанте в Лондон стоит 156,45 евро, а в конце оформления и вводе данных кредитной карты стоимость этого же билета составляет уже 145,82 фунта. При таком расчете, 1 евро равен 0,93 фунта, тогда как официальный курс 0,87. Таким образом, сделка считается удачной именно для авиакомпании.

Представители авиакомпании не прокомментировали данную ситуацию.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.