С риском для жизни. Топ-8 самых опасных туристических мест на Земле

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 8
2. Пустыня Данакиль (Эритрея, Эфиопия)
С риском для жизни. Топ-8 самых опасных туристических мест на Земле
Foto: Shutterstock

Не стоит посещать эти "достопримечательности", если только вы не турист-экстремал или не готовились специально выживать в довольно экстремальных условиях. Но если вы уже "все видели" и вам хочется "чего-то этакого"… что ж, можно и рискнуть. Соответствующим образом, конечно, подготовившись.

1. Долина смерти (США)

С риском для жизни. Топ-8 самых опасных туристических мест на Земле
Foto: Shutterstock

Свое название Долина смерти, большая часть которой входит в состав одноименного национального парка, получила во времена "Золотой лихорадки" в середине XIX века. В долине зарегистрирована самая высокая температура воздуха на Земле — +56,7 °C. Столь горячий воздух действительно может убить человека, если он находится вне тени и лишен большого количества воды.

В общем и целом, пересекать долину на машине, например, довольно безопасно — если она исправна. А вот пешая прогулка по необжитым местам, да еще и летом, может стоить жизни.


1 8
2. Пустыня Данакиль (Эритрея, Эфиопия)

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

И жили они долго и счастливо? 10 империй, просуществовавших дольше всего

И жили они долго и счастливо? 10 империй, просуществовавших дольше всего

ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

Дешевле — не будет. Топ-9 стран, путешествия по которым не влетят в копеечку

Дешевле — не будет. Топ-9 стран, путешествия по которым не влетят в копеечку

Рижские маршруты

Экскурс в историю: как появилась Тейка – американский район для многодетных семей
С риском для жизни. Топ-8 самых опасных туристических мест на Земле

С риском для жизни. Топ-8 самых опасных туристических мест на Земле

ВИДЕО. В Исландии туристы убежали от ледяного цунами

ВИДЕО. В Исландии туристы убежали от ледяного цунами

Штраф за поездку к морю. Что надо знать о пропусках на въезд в Юрмалу

Штраф за поездку к морю. Что надо знать о пропусках на въезд в Юрмалу (29)

ФОТО. Не просто башмаки: как делают традиционную голландскую обувь

ФОТО. Не просто башмаки: как делают традиционную голландскую обувь

ВИДЕО: Вулкан Попокатепетль вновь проснулся

ВИДЕО: Вулкан Попокатепетль вновь проснулся

подробнее
Штраф за поездку к морю. Что надо знать о пропусках на въезд в Юрмалу

Штраф за поездку к морю. Что надо знать о пропусках на въезд в Юрмалу (29)

Архивные ФОТО: Летний отдых в Латвии в 1930-1980-х годах

Архивные ФОТО: Летний отдых в Латвии в 1930-1980-х годах (4)

Старинный рыбацкий поселок — Царникава: семь идей для однодневной поездки

Старинный рыбацкий поселок — Царникава: семь идей для однодневной поездки (1)

Летний сезон аэропорта

Летний сезон аэропорта "Рига" - 106 прямых направлений, в том числе семь новых (9)

ВИДЕО: Вулкан Попокатепетль вновь проснулся

ВИДЕО: Вулкан Попокатепетль вновь проснулся

подробнее