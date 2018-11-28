Шесть возможностей для отличного отдыха в предновогоднем Вильнюсе

Декабрь проходит в ожидании окончания года, повсюду чувствуется оживление, декорации и музыка дополняют праздничное настроение. В поиске новых ощущений и возможностей стоит посмотреть, что предлагают наши ближайшие соседи. Оказывается, и в ближнем зарубежье можно насладиться временем ожидания праздников и праздничными торжествами. Что стоит посетить и посмотреть в конце этого года в столице Литвы Вильнюсе?

Особая праздничная елка на Кафедральной площади

Время ожидания праздников начинается в Вильнюсе с церемонии зажжения рождественской елки, которая в этом году пройдет 1 декабря в 19:00. Запланирован бесплатный концерт, зажжение огней, открытие традиционного рождественского базарчика – посетителей захватит вихрь запахов, света и звуков. В прошлом году вильнюсская рождественская елка была выдвинута на звание самой красивой елки Европы, и в этом году хозяева города обещают нечто еще более впечатляющее. Более подробная информация: здесь.

Рождественский забег ждет любителей спорта

16 декабря в Вильнюсе уже в 43-й раз пройдет Рождественский забег, который предложит энтузиастам дистанции в 3, 6 и 12 км. Самые маленькие смогут испытать себя на Детской дистанции протяженностью 200 м. Это отличная возможность не только подвигаться на свежем воздухе, но и насладиться одетым в праздничный наряд городом, петляя по улицам Вильнюса. Более подробная информация: здесь.

Интерактивная рождественская сказка – порадует и маленьких, и больших

Каждый вечер 25-29 декабря гостей города будет радовать особая рождественская 3D-история, которая будет видна на всей наружной стене Кафедрального собора. В результате соединения впечатляющей 3D-проекции, звука, света и красок родится прекрасная праздничная сказка, которая особенно понравится маленьким зрителям. Эта интерактивная сказка каждый год собирает по крайней мере 120 тысяч зрителей.

Современные вильнюсские рынки – наслаждение для гурманов

Гурманы и просто любители хорошо поесть обязательно должны посетить один из модернизированных вильнюсских рынков, на которых можно купить свежайшие продукты и попробовать особые блюда со всего мира. Жители соседней страны на выходных с удовольствием проводят время на рынках «Хале» и Uptown bazaar, наслаждаясь бранчем в кругу семьи или друзей. Более подробная информация: здесь.

Рождественский поезд прокатит по самым красивым местам города

С 1 декабря по 7 января вильнюсский рождественский поезд прокатит всех желающих по празднично украшенному городу, дав возможность без спешки насладиться видами. Это развлечение уже стало в Вильнюсе предпраздничной традицией, особое удовольствие оно приносит в темное время суток. Пассажиров впускают в поезд и выпускают из него в конечной точке у Кафедрального собора.

Традиционные рождественские ярмарки с местным колоритом

И в этом году на площадях Вильнюса пройдет более десяти традиционных рождественских ярмарок, на которых будут доступны всевозможные развлечения, стильные изделия местных производителей, изготовленные вручную подарки. Более подробная информация: здесь.

Календарь рождественских мероприятий в Вильнюсе можно найти здесь.