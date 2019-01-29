Шведский отель освобождает от платы тех, кто не сидит в интернете

Delfi Turgid
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Шведский отель освобождает от платы тех, кто не сидит в интернете
Foto: PantherMedia/Scanpix

Отель Bellora в Швеции предлагает постояльцам необычные правила проживания, которые нацелены на то, чтобы люди меньше зависали в онлайне, пишет портал 34travel.me.

Особый номер в гостинице оснащен умной лампой, которая отслеживает, сколько времени постояльцы уделяют социальным сетям. Каждый раз, когда гости подключаются к Wi-Fi отеля, эта лампа подсчитывает количество минут, потраченных на Instagram, Facebook и Twitter. Как только лимит в 30 минут исчерпан, устройство загорается красным светом.

Конечно, для кого-то лампа может стать не слишком серьезным ограничителем. На этот случай в Bellora придумали еще одну фишку: время, потраченное на соцсети, влияет на стоимость номера – гость, который откажется от смартфона на весь день, не заплатит ничего.

Проект реализован в партнерстве со страховой компанией Länsförsäkringar. По словам представителя страховой, концепция нацелена на улучшение digital-здоровья, а также на вознаграждение семей, члены которых смогли обойтись без девайсов и насладиться обществом друг друга.

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Delfi Turgid

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