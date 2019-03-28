Словно из сказки: десять мест в мире с открыточными видами

Delfi Turgid
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Кольмар, Франция
Словно из сказки: десять мест в мире с открыточными видами
Foto: Shutterstock

При взгляде на сделанные в этих местах фотографии хочется спросить — все это настоящее или только декорации к сказочному фильму? Но эти чудесные города, замки, башни, водопады и мосты действительно существуют, и вы можете увидеть их своими глазами.

DELDI Tūrismagids вместе с журналом Reader's Digest рассказывает о десяти таких местах, которыми стоит полюбоваться в живую.

Бибури, Англия

Словно из сказки: десять мест в мире с открыточными видами
Foto: Shutterstock


Эта очаровательная старинная деревушка находится в двух часах езды от Лондона и интересна своей уникальной архитектурой. Поэт и художник Уильям Моррис посетил Бибури в начале 18-го века и назвал ее красивейшей деревней во всей Англии. С тех пор здесь почти ничего не изменилось.

Живописные узкие улицы, обвитые зеленью дома из ракушечника, ухоженные сады и извилистая речка не раз привлекали внимание кинематографистов.

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Кольмар, Франция

Source info

Delfi Turgid
Хуахин – Ча-Ам

Хуахин – Ча-Ам
Као Сок

Као Сок
Канчанабури – река Квай

Канчанабури – река Квай

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