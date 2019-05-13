Соблазны для туристов: самые удивительные места Европы

Мон-Сен-Мишель или гора Архангела Михаила — это небольшой скалистый остров-крепость, на северо-западном побережье Франции в Нормандии, в 400 км от Парижа. Французы считают Мон-Сен-Мишель и его залив "восьмым чудом света", а европейцы — "чудом Западной Европы". Аббатство привлекает туристов всего мира, как живая легенда: библейское сражение Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона завершилось, по преданию, именно здесь.

В 1874 остров был признан историческим памятником, а с 1979 — признан ЮНЕСКО как памятник мирового наследия. Остров-замок Мон Сен-Мишель стал прообразом крепости Минас-Тирит в популярном фильме "Властелин Колец".

Этот остров единственный обитаемый из трех островов бухты Сен-Мишель. На острове построен город, который существует с 709 года. В настоящее время насчитывает около сотни жителей. В 1879 году остров связали с материком двухкилометровой дамбой.

Гора Мон-Сен-Мишель — это гранитное образование диаметром 930 м и высотой 92 м в устье реки Кюснон. Каждые 24 часа 50 минут в бухте наблюдаются приливы и отливы — самые сильные в Европе. Вода может отходить от Сен-Мишеля на 18 км, и распространяться до 20 км вглубь побережья. В прилив остров полностью окружен водой, а в отлив гору окружают пески. Высота прилива достигает 14 метров.



Есть две версии происхождения острова. Первая говорит о том, что в начале VIII века после сильного шторма в этой части Ла-Манша изменилась береговая линия. Часть прибрежных лугов и лесов скрылась под водой и затем была занесена песками, а два скалистых холма стали островами. По второй версии эти скалы притащили в море гиганты — родители Гаргантюа, но они утомились и бросили эти камни недалеко от берега.

В 10-м веке на горе развели бурную деятельность монахи из Сен-Вандрия. Вскоре скала на острове Мон-Сен-Мишель стала известным местом паломничества: на горе появилась романская церковь с монастырем. Во времена Столетней войны здесь были возведены крепостные сооружения, которые помогли населению пережить осаду в 30 лет. Но в 1792 году войска выгнали последних монахов, а территорию превратили в тюрьму, которую в народе прозвали — "провинциальная Бастилия". Теперь Мон-Сен-Мишель отреставрирован, на вершине башни установлена позолоченная статуя Архангела Михаила.

Аббатство Мон-Сен-Мишель — место паломничества христиан всей западной Европы. Во Франции Мон-Сен-Мишель уступает в популярности только Эйфелевой башне и Версалю. Вход в замок начинается с Королевских ворот. Откуда в глубь острова проложена одна лишь улица — Grande Rue. На ней расположены дома XV-XVI веков. В наши дни здесь можно увидеть кафе, рестораны, гостиницы и палатки с сувенирами.

К самой крепости на скале во время приливов можно добраться только на лодках. В прилив вода прибывает со скоростью лошади в галопе — 20 километров в час. В отлив можно пройти посуху, не замочив ног.

Когда наступает отлив, можно обойти кругом гору Сен-Мишель, но при этом нужно соблюдать осторожность и не стоит далеко удаляться от подножия горы: велика вероятность попасть в зыбучие пески.

В наше время Мон Сен-Мишель становится островом только 2 раза в год. Происходит это из-за того, что за последние века море отошло — сейчас большую часть времени замок окружен песками, но дважды в год (во время осеннего и весеннего равноденствий) во время сильных приливов он становится островом.



